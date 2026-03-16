O femeie dă în judecată Tesla după ce Cybertruck-ul ar fi încercat să o arunce de pe un pod

În loc să urmeze traseul corect, vehiculul trecut peste conurile de semnalizare și s-a izbit violent de un parapet de beton. Foto: X

O femeie din Statele Unite a intentat un proces împotriva companiei Tesla după ce Cybertruck-ul, aflat în modul de conducere asistată, ar fi pierdut controlul și aproape a aruncat-o de pe un pod, scrie Futurism.

Incidentul a avut loc în august 2025, în Houston, iar proprietara mașinii, Justine Saint Amour, susține că vehiculul rula cu funcția Full Self-Driving activată atunci când a avut loc accidentul.

Potrivit plângerii depuse în instanță, mașina urca rampa unui pasaj suprateran când, brusc și fără avertisment, a accelerat spre marginea podului. Imaginile înregistrate de camera de bord arată că vehiculul nu a încetinit într-o curbă care ducea spre o intersecție în formă de „Y”. În loc să urmeze traseul corect, camioneta a trecut peste marcajele de semnalizare care separau benzile și s-a izbit violent de un parapet de beton.

Impactul a fost extrem de puternic: mașina s-a rotit pe carosabil, iar bucăți din capotă au fost proiectate pe șosea.

În documentele depuse la tribunal se arată că vehiculul ar fi continuat să meargă drept înainte, spre bariera de beton și spre autostrada aflată dedesubt.

Femeia spune că a dezactivat sistemul automat în momentul în care a observat că mașina urcă rampa prea repede și a încercat să preia controlul, însă nu a avut timp suficient să evite impactul. În urma accidentului, ea a suferit răni serioase la gât, umeri și spate. Medicii au diagnosticat-o cu două hernii de disc în zona lombară, una la nivelul gâtului, leziuni la încheietura mâinii și amorțeală la mâna dreaptă.

Cazul este unul dintre numeroasele incidente care ridică semne de întrebare asupra sistemelor de conducere automată dezvoltate de Tesla. De-a lungul timpului, tehnologia a fost implicată în mai multe accidente, unele soldate cu victime.

A Houston driver was in a Cybertruck in August 2025 when the Autopilot-controlled vehicle drove straight into a concrete barrier on a Y-shaped overpass on 69 Eastex Freeway. The vehicle was expected to follow a curve to the right, but when it failed to do so, she disengaged the… pic.twitter.com/LopI3y5elg — Austin Statesman (@statesman) March 6, 2026

Autoritățile americane au deschis și alte investigații în ultimii ani privind modul în care funcționează aceste sisteme. Într-un caz anterior, un tribunal a stabilit că Tesla poartă o parte din responsabilitate într-un accident mortal în care o femeie de 22 de ani a fost lovită de o mașină aflată în modul Autopilot.

Criticii spun că problemele sunt legate și de decizia companiei de a se baza aproape exclusiv pe camere video pentru orientarea mașinilor autonome, fără a folosi senzori de tip LiDAR, care detectează obiectele din jur cu ajutorul laserelor și sunt utilizați de alte companii din domeniu.

În proces se susține că inginerii Tesla ar fi recomandat folosirea acestei tehnologii, însă compania ar fi ales varianta mai ieftină, bazată doar pe camere.

Avocatul femeii acuză, de asemenea, Tesla că exagerează capacitățile sistemului Full Self-Driving. Deși numele sugerează că mașina se poate conduce singură, funcția necesită în continuare ca șoferul să fie atent și pregătit să intervină în orice moment.

„Compania vrea ca șoferii să creadă că pot avea încredere deplină în această tehnologie, dar realitatea este că mașina nu se poate conduce singură și nici nu o face în siguranță”, a declarat avocatul lui Saint Amour.