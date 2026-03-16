Un adolescent de 15 ani a furat un autobuz și a condus 130 de kilometri doar pentru a-și duce iubita la școală

Tânărul este acum cercetat pentru furt și conducere fără permis. Foto: Getty Images

Un caz neobișnuit le dă bătăi de cap polițiștilor din Germania. Un băiat de 15 ani a furat un autobuz de transport public și a parcurs aproximativ 130 de kilometri, totul pentru a-și duce iubita la școală, potrivit hna.de.

Incidentul a avut loc vineri dimineața, 13 martie. Adolescentul a intrat pe terenul unei companii de transport din orașul Wiesbaden și a plecat de acolo cu un autobuz de linie. Destinația lui era Karlsruhe, unde locuiește prietena sa în vârstă de 14 ani.

Potrivit poliției, tânărul a reușit să deschidă vehiculul fără să forțeze ușile și l-a pornit folosind o cheie universală. Autoritățile încearcă acum să afle cum a ajuns băiatul în posesia cheii și cum de a reușit să conducă autobuzul atât de bine.

Dispariția autobuzului, care fusese alimentat cu combustibil în noaptea precedentă, a fost observată în jurul orei 6 dimineața. La început, angajații companiei au crezut că un șofer a plecat din greșeală cu vehiculul nepotrivit, astfel că incidentul a fost raportat poliției abia în jurul prânzului.

Investigațiile au dus rapid către orașul Karlsruhe. Acolo, o patrulă de poliție a găsit autobuzul la scurt timp după ce adolescentul își luase prietena pentru a o duce la școală.

Vehiculul nu a fost avariat, iar băiatul a fost predat părinților săi. El este acum cercetat pentru furt și conducere fără permis.