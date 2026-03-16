Europa investește 100 de milioane de euro în 6G, inteligență artificială și comunicații prin satelit

2 minute de citit Publicat la 23:45 16 Mar 2026 Modificat la 23:49 16 Mar 2026

Europa încearcă să își consolideze poziția în cursa globală pentru comunicațiile viitorului, mizând pe o combinație de spațiu, inteligență artificială și tehnologia 6G. Agenția Spațială Europeană și GSMA au lansat un program de finanțare de până la 100 de milioane de euro pentru dezvoltarea rețelelor hibride satelit–terestre, considerate esențiale pentru următoarea generație de conectivitate digitală, scrie Euronews.

Europa își propune să fie în prima linie a dezvoltării 6G și AI, revendicând un rol central în următoarea generație de comunicații globale: rețelele non-terestre (NTN).

Agenția Spațială Europeană și GSMA Foundry au anunțat, la Mobile World Congress, lansarea unui program de finanțare în valoare de până la 100 de milioane de euro, destinat accelerării convergenței dintre tehnologiile satelitare și cele mobile.

Conectivitatea reprezintă „coloana vertebrală” pentru dezvoltarea tehnologiilor 6G și AI, a declarat Antonio Franchi, șeful Programului 5G/6G NTN din cadrul Agenției Spațiale Europene.

„Fondurile vor dezvolta tehnologii, rețele și servicii care, în final, vor aduce beneficii întregii societăți și industriei, prin digitalizarea tuturor domeniilor”, a declarat acesta.

Printre tehnologiile care ar putea deveni posibile datorită acestor investiții se numără noi servicii digitale, precum telemedicina, operațiile de telesurgie, conducerea autonomă sau agricultura de precizie.

Programul reprezintă una dintre cele mai importante angajări publice europene de până acum pentru comercializarea rețelelor hibride satelit–terestre și vine într-un moment în care competiția globală pentru conectivitatea de nouă generație se intensifică.

Fondul va fi disponibil pentru statele membre ale UE, prin companii sau organizații care vor depune propuneri oficiale, decizia finală urmând să fie luată de ESA.

Finanțarea se concentrează pe patru direcții principale: managementul bazat pe inteligență artificială al rețelelor satelitare multi-orbită și al celor terestre; conectivitatea Direct-to-Device (D2D) pentru smartphone-uri și dispozitive IoT; platforme colaborative de testare pentru 5G și 6G; și cercetare timpurie în domeniul 6G privind „edge intelligence” și Internetul avansat al lucrurilor.

„Prin combinarea acoperirii industriei mobile cu expertiza spațială a ESA, deschidem o nouă eră a conectivității”, a declarat Alex Sinclair, directorul tehnologic al GSMA, adăugând că inițiativa va aduce beneficii transformative „chiar și în cele mai îndepărtate regiuni”.

Un impuls european

În timp ce companiile americane conduc în prezent „cursa spațială” pentru internetul prin satelit, Franchi consideră că expertiza europeană în producția high-tech și software specializat poate oferi o alternativă competitivă și independentă.

„Vrem să ajutăm industria europeană să facă un pas înainte și să își arate adevăratul potențial”, a spus Franchi. „Finanțarea publică este aici pentru a reduce riscurile, permițând companiilor să dezvolte soluții care pot fi extinse la nivel global”.

La Mobile World Congress, programul pune în prim-plan companiile europene, printre care Nokia, Filtronic, Celeste, Lasting Software, OQ Technology și MinWave Technologies.

Acestea vor demonstra, prin prezentări live, cum ar putea arăta viitorul comunicațiilor, inclusiv orchestrarea rețelelor NTN și arhitecturi hibride de rețea.

Punctul central al prezentării este legat de ambițiile spațiale ale Europei, printr-un model în realitate mixtă al modulului lunar Argonaut al ESA – nava construită în Europa pentru transportul de cargo pe Lună.

Vizitatorii vor putea controla de la distanță un rover de antrenament printr-o conexiune satelitară în direct, iar camerele de 360 de grade ale sistemului Nokia RXRM vor transmite imagini din interiorul facilității LUNA, situl european care simulează condițiile de pe Lună.

Mesajul este că infrastructura de conectivitate a Europei este esențială nu doar pentru tehnologiile de pe Pământ, ci și pentru viitoarele operațiuni pe Lună.