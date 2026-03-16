Cum se închide internetul unei superputeri. Rusia intră într-o nouă eră a izolării digitale

Rusia riscă să devină tot mai izolată digital, după ce companiile occidentale de tehnologie și autoritățile de la Kremlin au început, din direcții diferite, să restrângă accesul la internetul global. În timp ce serviciile americane sunt blocate sau limitate, iar platforme esențiale precum Telegram ar putea fi închise, experții avertizează că țara ar putea aluneca spre un model de izolare online comparabil cu cel al Coreei de Nord, scrie Politico.

Anton, un soldat rus de 44 de ani care conduce un atelier responsabil cu repararea și furnizarea de drone, era la masa din bucătărie când a aflat luna trecută că SpaceX, compania lui Elon Musk, a întrerupt accesul la terminalele Starlink folosite de forțele ruse. A încercat să găsească alternative, dar niciuna nu oferea internet nelimitat, planurile de date erau restrictive, iar acoperirea nu ajungea în zonele din Ucraina unde opera unitatea sa.

Nu doar directorii companiilor americane reduc opțiunile de comunicare pentru ruși. La câteva zile după aceea, autoritățile ruse au început să încetinească accesul la aplicația de mesagerie Telegram în toată țara, serviciul pe care trupele de pe front îl folosesc pentru a se coordona direct între ele și pentru a ocoli lanțurile de comandă mai lente.

„Toată munca militară trece prin Telegram – toată comunicarea”, a declarat Anton, al cărui nume a fost schimbat pentru că se teme de represalii din partea guvernului, într-o serie de mesaje vocale trimise prin aplicație către POLITICO. „Ar fi ca și cum ai împușca întreaga armată rusă în cap”.

Telegram s-ar alătura unei întregi liste de aplicații care au devenit inutile pentru ruși. Factorii de decizie de la Kremlin au blocat deja sau au limitat accesul la WhatsApp, precum și la Facebook și Instagram ale companiei Meta, LinkedIn al Microsoft, YouTube al Google, FaceTime al Apple, Snapchat și X, platforma deținută tot de Elon Musk. Aplicațiile criptate Signal și Discord, precum și Viber, deținută de o companie japoneză, sunt inaccesibile încă din 2024.

Luna trecută, președintele Vladimir Putin a semnat o lege care obligă operatorii de telecomunicații să blocheze accesul la internet mobil și fix la cererea Serviciului Federal de Securitate (FSB). La scurt timp după intrarea în vigoare a legii, pe 3 martie, locuitorii Moscovei au raportat probleme generalizate cu internetul mobil, apelurile și mesajele text la toți operatorii majori, timp de mai multe zile, întreruperile afectând serviciile mobile și Wi-Fi chiar și în interiorul Dumei de Stat.

Aceste decizii îi lasă pe ruși tot mai izolați atât de lumea exterioară, cât și unii de alții, complicând coordonarea pe câmpul de luptă și perturbând comunitățile online care organizează ajutoare voluntare, strângeri de fonduri și discuții despre efortul de război.

Izolarea digitală tot mai profundă ar putea transforma Rusia într-un stat similar „unei Corei de Nord mari, cu arme nucleare și un partener junior al Chinei”, spune Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie Rusia Eurasia din Berlin.

În aprilie, Kremlinul este așteptat să își intensifice campania împotriva Telegram – deja una dintre cele mai populare platforme de mesagerie din Rusia, dar care, în lipsa altor rețele sociale, a devenit un hub central pentru știri, afaceri și divertisment. Autoritățile ar putea chiar bloca complet platforma.

O astfel de decizie ar alimenta o confruntare tot mai dură între cenzura statului și instrumentele prin care oamenii încearcă să o evite, iar poziția Rusiei în lume ar putea depinde de rezultatul acestei lupte.

„S-a transformat într-un război”, crede Mihail Klimarev, director executiv al Internet Protection Society, un grup pentru drepturi digitale care monitorizează infrastructura de cenzură din Rusia. „Un război de gherilă. Ei vânează VPN-urile pe care le pot vedea, le blochează – iar «partizanii» fug, construiesc noi buncăre și revin”.

Aplicația care conduce războiul

Pe 4 februarie, SpaceX a înăsprit sistemul de autentificare prin care terminalele Starlink se conectează la rețeaua sa de sateliți, introducând verificări mai stricte pentru dispozitivele înregistrate. Schimbarea a blocat efectiv multe terminale folosite de unități ruse care se bazau pe conexiuni neautorizate, reducând traficul Starlink în interiorul Ucrainei cu aproximativ 75%, potrivit unei analize realizate de Doug Madory, analist la compania americană Kentik.

Decizia a creat haos în operațiunile ruse și a permis Ucrainei să obțină câteva câștiguri pe câmpul de luptă. Rusia a revenit astfel la o soluție folosită înainte de apariția internetului prin satelit: instalarea de linii de fibră optică din spatele frontului către pozițiile de luptă.

Până atunci, terminalele Starlink permiteau operatorilor de drone să transmită video în direct către comandanți prin platforme precum Discord, oficial blocată în Rusia, dar folosită uneori de armata rusă prin VPN. Un comandant de batalion putea urmări un atac în timp real și transmite corecții – „inamicul în față” sau „virați la stânga” – prin radio sau Telegram. Ceea ce înainte necesita mai multe niveluri de aprobare putea acum să se întâmple în câteva minute.

Dar pe 10 februarie, Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare a comunicațiilor, a început să încetinească Telegram pentru utilizatorii din întreaga Rusie, invocând presupuse încălcări ale legislației ruse.

Potrivit publicației RBC, care citează două surse, autoritățile intenționează să închidă Telegram la începutul lunii aprilie – însă nu pe linia frontului.

Ministrul dezvoltării digitale, Maksut Șadaev, a declarat că guvernul nu intenționează deocamdată să restricționeze Telegram pe front, dar speră ca militarii să treacă treptat la alte platforme.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că platforma ar putea evita o interdicție totală dacă va respecta legislația rusă și va menține un „contact flexibil” cu autoritățile.

Fondatorul Telegram, Pavel Durov, antreprenor de origine rusă stabilit în Emiratele Arabe Unite, susține însă că încetinirea serviciului este doar un pretext pentru a împinge utilizatorii către o aplicație controlată de stat.

Aceasta se numește MAX, lansată în martie 2025, și a fost comparată cu WeChat din China prin ambiția de a deveni nucleul unui ecosistem digital intern.

Cursa pentru VPN-uri

Spre deosebire de „Marele Firewall” al Chinei, care filtrează traficul la granițele digitale ale țării, sistemul Rusiei funcționează intern. Furnizorii de internet sunt obligați să direcționeze traficul prin echipamente de inspecție profundă a pachetelor de date instalate de stat.

„Nu este un singur zid”, a spus Klimarev. „Sunt mii de garduri. Treci de unul, apare altul”.

Autoritățile pot astfel încetini servicii fără a le interzice oficial. În septembrie, Rusia a interzis publicitatea pentru serviciile VPN, iar aproximativ jumătate dintre utilizatorii de internet din Rusia știu acum ce este un VPN, potrivit estimărilor.

Totuși, chiar și unii aliați ai Kremlinului au criticat încetinirea Telegram. Serghei Mironov, liderul partidului Rusia Justă, a numit autoritățile de reglementare „idioți”, spunând că decizia subminează soldații de pe front.

„Dacă strici Telegram în Rusia, strici strângerea de fonduri”, a spus Ivan Filippov, analist al bloggerilor militari ruși. „Și fără aceste fonduri, multe unități pur și simplu nu funcționează”.

Puterea de a opri internetul

Noua lege semnată de Putin permite FSB să ordone operatorilor de telecomunicații să întrerupă accesul la internet. Kremlinul spune că aceste măsuri sunt necesare pentru securitate și pentru a contracara amenințările cu drone.

În practică, întreruperile nu înseamnă întotdeauna o pană totală. De multe ori sunt vizate doar rețelele mobile, în timp ce apelurile vocale sau SMS-urile continuă să funcționeze, iar unele servicii interne rămân accesibile.

Totuși, întreruperile internetului au devenit tot mai frecvente. Cercetări realizate de publicația independentă Meduza arată zeci de opriri regionale ale internetului în Rusia începând cu mai 2025.

Pentru cetățeni, efectele sunt tot mai vizibile. Unii folosesc mai multe cartele SIM sau telefoane pentru a rămâne conectați, iar cererea pentru dispozitive vechi de comunicație – walkie-talkie, pagere sau telefoane fixe – a crescut.

„Simt că ne izolăm singuri”, a spus Dmitri, un bărbat de 35 de ani care își împarte timpul între Moscova și Dubai. „Ca și cum am construi un mormânt suveran”.

Deocamdată, înăsprirea controlului digital din Rusia seamănă mai degrabă cu o escaladare controlată decât cu o izolare totală. Chiar și criticii spun că o deconectare completă ar paraliza sistemul bancar, logistica și comerțul exterior.

„Este posibil”, a spus Klimarev. „Dar dacă se întâmplă asta, internetul nu va mai fi principala problemă”.