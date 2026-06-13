Politicienii europeni, după blocarea accesului la Anthropic: „O națiune care depinde de alții poate fi deconectată peste noapte”

Anthropic a anunțat că a primit o directivă guvernamentală prin care i se cere să suspende accesul cetățenilor străini la modelele sale AI Fable 5 și Mythos 5. sursa foto: Getty

Anthropic a anunțat că suspendă accesul la două dintre cele mai puternice modele ale sale, după ce administrația Trump i-a dat un ordin în acest sens. Reacțiile din Europa nu au întârziat să apară, scrie Euronews.

Compania americană a anunțat, vineri seară, că a primit o directivă guvernamentală prin care i se cere să suspende accesul cetățenilor străini la modelele sale AI Fable 5 și Mythos 5, invocând motive de securitate națională.

„Efectul concret al acestui ordin este că trebuie să dezactivăm brusc Fable 5 și Mythos 5 pentru toți clienții noștri, pentru a ne asigura că respectăm prevederile”, a transmis Anthropic.

Vestea a declanșat un val de reacții în Europa, cu politicieni care cer guvernelor să trateze situația drept un semnal serios și să investească masiv în dezvoltarea propriilor tehnologii. Euronews a compilat o parte dintre răspunsuri.

Bruno Retailleau, fost ministru de interne al Franței și candidat la prezidențialele din 2027

„Decizia Washingtonului de a tăia accesul la cele mai puternice modele ale Anthropic ar trebui să ne trezească. În cursa pentru inteligența artificială, o națiune care depinde de alții pentru tehnologia sa este o națiune care poate fi deconectată peste noapte”, a scris el pe X.

„Franța are atuuri unice în Europa: electricitate nucleară, decarbonizată și suverană, ingineri printre cei mai buni din lume, dar și companii precum Mistral, OVHcloud, Scaleway și ChapsVision, capabile să concureze cu giganții americani. Dar trebuie să punem capăt naivității și să decidem, în sfârșit, să ne reînarmăm puterea tehnologică”.

Al Carns, deputat britanic și fost ministru pentru forțele armate

„Săptămâna aceasta, cel mai avansat model AI de pe planetă a fost oprit de un guvern străin. Cercetători britanici îl studiau. Companii britanice îl testau. Spitale britanice îl pilotau. Nu mai e cazul”, a precizat Carns, care și-a dat demisia din funcția de ministru pentru forțele armate tot în această săptămână, în urma unui conflict legat de bugetul apărării.

„Nu e o poveste despre AI. E povestea fiecărei industrii în care obișnuiam să fim lideri”.

Geert Wilders, liderul partidului olandez de extremă dreapta Partidul pentru Libertate

„Vreau înapoi #Anthropic Claude Fable 5!”, a scris Wilders pe X, adăugând că „AI înseamnă din ce în ce mai mult suveranitate națională” și cerând Olandei să accelereze dezvoltarea propriilor modele.

Benjamin Haddad, ministru delegat francez pentru afaceri europene

„Decizia administrației Trump de a interzice cetățenilor străini accesul la cel mai recent model Anthropic marchează o accelerare a bătăliei geopolitice pentru AI”, a scris Haddad.

„Europa nu își poate permite să rămână o piață deschisă, dependentă de tehnologii concepute, finanțate și controlate în altă parte. Trebuie să investească mai mult, să își susțină inovatorii și să își asigure mijloacele necesare pentru a stăpâni tehnologiile care vor defini puterea în secolul XXI”.

Tom Tugendhat, deputat britanic și fost ministru pentru securitate

„Dezactivarea Fable 5 și a altor modele pentru utilizatorii din afara SUA nu este o neînțelegere sau o greșeală – e rezultatul inevitabil al faptului că tehnologia modelează războiul, astfel încât suveranitatea ține mai mult de cod decât de tunuri”, crede Tugendhat.

El a adăugat: „Cu costuri energetice ridicate și un accent pe siguranță în detrimentul oportunităților, răspunsul Marii Britanii a fost să construiască frâna – tăindu-ne de viitor și legându-ne de trecut. Nu putem continua așa și să rămânem suverani”.

Édouard Philippe, fost prim-ministru al Franței și primar al orașului Le Havre

„Restricționând accesul la cele mai puternice modele ale Anthropic pentru non-americani, guvernul american alege să supună dezvoltarea AI logicii sale de putere”, a spus Philippe, care a condus guvernul francez între 2017 și 2020.

„AI este acum o infrastructură critică, la fel de esențială ca electricitatea sau internetul. O infrastructură ai cărei algoritmi și putere de calcul nu le controlăm este o infrastructură pe care alții o pot deconecta”, a adăugat el.

Jordan Bardella, europarlamentar și președinte al partidului de extremă dreapta Adunarea Națională din Franța

„Administrația Trump suspendă accesul la cele mai recente modele AI ale Anthropic pentru toți cetățenii non-americani: această decizie bruscă ne reamintește că inteligența artificială este deja o miză majoră de suveranitate națională”, a scris el pe rețelele sociale.

„Națiunile care nu își dezvoltă rapid propriile modele vor depinde tot mai mult de alegerile altor puteri. Franța trebuie să accelereze sprijinul pentru perla Mistral AI și pentru întregul ecosistem AI”, a adăugat Bardella.