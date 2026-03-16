Cum a ajuns tungstenul mai valoros ca aurul și cuprul: a crescut cu 557% într-un an

Un metal folosit în dezvoltarea de arme și semiconductori este în centrul unor tensiuni geopolitice între SUA și China, tensiuni amplificate acum de războiul din Iran. Este vorba despre tungsten, cunoscut și sub numele de wolfram, material care este folosit inclusiv în dezvoltarea de rachete și drone. Limitele de export impuse de China dublate de creșterea cererii în industria armamentului au redus oferta și au împins prețul acestui metal rar la niveluri record, relatează într-o analiză mining.com. Din februarie anul trecut până în prezent, prețul tungstenului a crescut cu 557%, depășind aurul și cuprul.

Tungsten, un material extrem de dens, component esențial în echipamentele de foraj și în armele perforante de blindaj, și-a dublat de peste două ori valoarea în acest an, potrivit indicatorului european APT al Fastmarkets.

Prețuri mai mari cu 557%

La 2.250 de dolari pe unitate metrică, prețurile au crescut cu 557% de când China a inclus anumite produse din tungsten pe lista sa de control al exporturilor în februarie anul trecut, în contextul unei dispute comerciale cu Statele Unite.

Creșterile s-au accelerat în ultimele săptămâni, pe măsură ce cumpărătorii își epuizează stocurile, iar conflictul din Orientul Mijlociu crește cererea în industria armamentului.

„În cei 12 ani în care am lucrat pe piața materiilor prime și am avut de-a face cu multe metale neobișnuite, nu am văzut niciodată o piață atât de tensionată ca cea a tungstenului, poate doar litiu în 2021.

Dar nu este ca în cazul litiului, unde exista o conductă uriașă de proiecte care puteau intra rapid în producție”, a declarat George Heppel, vicepreședinte pentru cercetarea materiilor prime la BMO Capital Markets.

Producătorii au căutat surse alternative de aprovizionare după ce China, care domină producția globală, a înăsprit exporturile. Livrările chineze de produse restricționate din tungsten au scăzut cu aproximativ 40% anul trecut, potrivit Project Blue, firmă de cercetare și consultanță din Londra specializată în minerale critice și lanțuri de aprovizionare pentru tranziția energetică.

Presiunea asupra pieței subliniază de ce guvernele occidentale încearcă să reducă dependența de China pentru minerale critice, un instrument de presiune pe care Beijingul l-a folosit în disputele comerciale și tehnologice.

„Industria este disperată după material”, a spus Lewis Black, directorul executiv al Almonty Industries, companie care urmează să organizeze marți o ceremonie pentru reluarea producției comerciale la o mină redeschisă din Coreea de Sud și care încearcă să dezvolte prima mină de tungsten din SUA în ultimul deceniu.

Black a spus că autoritățile americane au contactat compania luna trecută pentru disponibilitatea imediată de material. Aproape jumătate din producția din Coreea de Sud este destinată statului Pennsylvania, unde este folosită pentru muniții.

Raliul prețurilor la tungsten s-a accelerat pe măsură ce utilizatorii au redus stocurile, iar restricțiile la export au permis ca prețurile, anterior menținute artificial scăzute de subvențiile chineze, să reflecte mai bine cererea și oferta, a spus Black.

„Nu am mai fost niciodată într-o situație în care piața să determine prețul. Așa că nu știm cu adevărat unde se va stabiliza”, a adăugat el.

În ciuda importanței sale strategice, piața tungstenului rămâne una de nișă. Project Blue estimează că va valora aproximativ 16 miliarde de dolari anul acesta, adică aproximativ 5% din piața cuprului la prețurile actuale. De asemenea, este mult mai opacă și mai puțin lichidă, deoarece nu se tranzacționează pe marile burse. Chiar și așa, creșterea din ultimul an a depășit cu mult evoluția unor materii prime precum aur și petrol.

„Conflictul actual din Orientul Mijlociu este un factor care a contribuit la cel mai recent salt al prețurilor”, a spus Janine Le Roux, cercetătoare la Project Blue.

Consumul militar de tungsten, inclusiv utilizarea acestuia în elicoptere, avioane de vânătoare și muniții, ar urma să crească cu 12% în acest an, a estimat ea.

Aliajele de tungsten sunt frecvent folosite în componente de rachete și contragreutăți pentru aeronave și elicoptere, deoarece densitatea lor permite proiectilelor să își mențină impulsul și să străpungă blindajul. De asemenea, sunt folosite în obuze de artilerie, grenade și vehicule blindate.

China deține cele mai mari rezerve de wolfram

La fel ca multe minerale critice și elemente rare, China a devenit producătorul dominant în ultimele decenii. Spre deosebire de multe alte metale, însă, China deține și cele mai mari rezerve de wolfram. Mai mult, potrivit US Geological Survey, 79% din cele 85.000 de tone metrice produse din mine anul trecut au provenit din China.

În construirea lanțurilor interne de aprovizionare, Beijingul s-a concentrat pe asigurarea unor materii prime ieftine pentru a sprijini producția avansată. Sprijinul de stat a ajutat China să domine oferta globală, în condițiile în care SUA nu au mai extras wolfram comercial din 2015. În consecință, producătorii americani și europeni au devenit dependenți de importurile ieftine din China.

Însă, pe măsură ce Administrația Trump își intensifică eforturile de a reduce dependența de lanțurile chineze de aprovizionare, wolframul a devenit unul dintre metalele prinse în focul geopolitic.

Exploatarea minieră în China a scăzut față de nivelurile din urmă cu un deceniu, din cauza deteriorării calității minereului și, mai recent, a impunerii unor cote stricte de exploatare. Totuși, restricțiile de export introduse anul trecut au fost mai degrabă un gest geopolitic, „o înțepătură în ochi”, a spus David Argyle, cofondator al Arlington Innovation Partners, firmă de investiții din Washington specializată în materiale critice.

Nu există o soluție rapidă pentru constrângerile de aprovizionare. Exploatarea ar putea fi extinsă în Spania, Brazilia, Australia și SUA, dar producția occidentală nouă ar necesita aproximativ doi ani pentru a intra pe piață, presupunând că investitorii cred că prețurile ridicate vor persista, a spus Argyle.

Riscuri de aprovizionare

Unii mari utilizatori de wolfram sunt parțial protejați de problemele de aprovizionare. Producătorul de scule din carbură Ceratizit, parte a grupului Plansee din Austria, a declarat că își reduce riscul de aprovizionare prin colectarea și reciclarea deșeurilor. În mod similar, grupul suedez de inginerie Sandvik deține o companie care extrage și reciclează wolfram. Deșeurile și materialele reciclate ajută la compensarea constrângerilor de aprovizionare primară, potrivit USGS.

Rezolvarea deficitului structural de pe piață ar necesita mai mult decât redeschiderea minelor occidentale inactive. Ar depinde, de asemenea, de creșterea producției în China și de o mai mare producție artizanală la nivel global.

Prețurile ridicate ar putea încuraja înlocuirea wolframului cu materiale mai ieftine, precum plumbul, în anumite aplicații, reducând astfel cererea, deși wolframul reprezintă de obicei o mică parte din costul produsului finit.

Prețurile ar putea crește și mai mult, având în vedere raritatea și lipsa de lichiditate a pieței, a spus Argyle, deși el consideră că actuala presiune este temporară. „Există o fereastră de maximum 24 de luni în care situația va fi frustrantă și enervantă.”

În ciuda importanței strategice a sectoarelor considerate esențiale pentru securitatea națională, cea mai mare parte a cererii de wolfram provine din domenii mai obișnuite ale economiei. Aproximativ 60% din consumul SUA este destinat componentelor din carbură cimentată folosite în aplicații de tăiere și rezistente la uzură în industrii precum construcțiile și prelucrarea metalelor, potrivit USGS. Metalul este folosit și în aliaje aerospațiale și produse chimice.

Totuși, creșterea cheltuielilor pentru apărare a accentuat deficitul.

„Războiul din Iran a fost un memento clar despre cât de intensiv în metale este războiul secolului XXI. Sute și mii de drone, și sute și mii de rachete și drone care le contracarează. Wolframul joacă un rol major în toate acestea”, a spus Heppel de la BMO.

România are zăcăminte de wolfram

În România sunt în acest moment în exploatare zăcăminte de resurse minerale considerate critice sau strategice, între care skarn wolastonitic, șisturi grafitoase sau wolfram, în șapte județe: Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Alba, Cluj, Bihor și Maramureș.

Astfel, compania BĂIȚA S.A. ȘTEI are licență de exploatare pentru minereu de molibden, minereu cu bismut; minereuri polimetalice și aur-argintifere, skarn wolastonitic, minereu cu wolfram, minereu polimetalic, dolomită, calcar, în perimetrul Băița din județul Bihor;