HARTĂ. Unde se află cele mai valoroase zăcăminte de minerale rare din România. Avem și Skarn Wollastonitic

În România sunt în acest moment în exploatare zăcăminte de resurse minerale considerate critice sau strategice, între care skarn wolastonitic, șisturi grafitoase sau wolfram, în șapte județe: Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Alba, Cluj, Bihor și Maramureș. În același timp, România a emis licențe de explorare, adică de căutare a unor minereuri precum aur, argint sau polimetalic în cinci județe. Antena 3 CNN a obținut, în exclusivitate, harta acestor zăcăminte de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.
România are în acest moment în exploatare mai multe resurse strategice, într-o perioadă în care Europa și SUA încearcă să rupă dependența de China, care deține monopolul în sectorul pământurilor rare și a mineralelor critice.
Iată ce resurse se exploatează în acest moment în țara noastră:
- Skarn wolastonitic, un tip de rocă metamorfică bogată în wollastonit, un mineral format în special din silicat de calciu. Pe lângă wollastonit, aceste skarnuri conțin adesea granate (grosular/andradit), piroxeni (diopsid/hedenbergit), vezuvianit, tremolit, epidot și calcit rezidual. Sunt roci masive, de obicei deschise la culoare (alb, gri-verzui), cu textură granulară sau fibroasă, uneori având un aspect zonal. Wollastonitul extras din aceste skarnuri este un mineral industrial valoros, folosit ca filler (încărcător) în materiale plastice, vopsele, ceramică (pentru a reduce arderea), materiale de construcție rezistente la foc (substitut pentru azbest) și în metalurgie;
- Minereu de cupru cu conținut de aur;
- Minereu cu wolfram: este un metal rar în scoarța terestră și este considerat metal critic/strategic în UE și SUA. Se folosește în aliaje foarte dure, în industria de apărare, dar și în componente electrice și electronice;
- Șisturi grafitoase: sunt roci metamorfice care conțin cantități semnificative de grafit. Grafitul natural este considerat materie primă critică la nivelul UE din cauza importanței în baterii și tehnologiile verzi;
Așadar, Antena 3 CNN a obținut de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier și al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon harta zăcămintelor de resurse critice din România și companiile care le exploatează.
Licențe de exploatare în vigoare:
- SAMAX ROMANIA SRL are licență de exploatare pentru minereu de cupru cu conținut de aur în perimetrul Rovina, unitățile administrativ teritorial Bucureșci, Crișcior, Buceș din județul Hunedoara;
- SEBANA SRL are licență de exploatare pentru pegmatit feldspatic în perimetrul Cornu, din unitatea administrativ teritorială Gilău, juețul Cluj;
- CUPRUMOLD MINING SA are licență de exploatare pentru minereu de cupru cu conținut scăzut în perimetrul Moldova Noua-Cariera de Banatit, din unitatea administrativ teritorială Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
- COMINEX NEMETALIFERE S.A. CLUJ are licență de exploatare pentru pegmatit feldspatic în perimetrul Valea Bedeleului, unitatea administrativ teritorială Mănăstireni, județul Cluj;
- BĂIȚA S.A. ȘTEI are licență de exploatare pentru minereu de molibden, minereu cu bismut; minereuri polimetalice și aur-argintifere, skarn wolastonitic, minereu cu wolfram, minereu polimetalic, dolomită, calcar, în perimetrul Băița din județul Bihor;
- CUPRU MIN S.A. ABRUD are licență de exploatare pentru minereu de cupru, calcar industrial și de construcție, minereu de cupru cu conținut scăzut, andezit în perimetrul Roșia-Poieni, unitățile administrativ-teritoriale Lupșa, Bistra, Roșia Montană, Bucium din județul Alba;
- COMP. NAT. A METALELOR PREȚIOASE ȘI NEFEROASE „REMIN” S.A. are licență de exploatare pentru minereu polimetalic în perimetrul Șuior, unitățile administrativ-teritoriale Baia Sprie, Șișești, județul Maramureș;
- SOC. NAT. A SĂRII S.A. are licență de exploatare pentru șisturi grafitoase în perimetrul Ungurelașu–Polovragi din unitatea administrativ-teritorială Baia de Fier, județul Gorj;
- COMP. NAT. A METALELOR PREȚIOASE ȘI NEFEROASE „REMIN” S.A. are licență de exploatare pentru minereu polimetalic în perimetrul Baia Sprie, județul Maramureș;
Licențe de explorare în vigoare:
- MINING&MINERAL DEVELOPMENT SRL are o licență de explorare pentru minereu cuprifer, minereuri auro-argentifere în perimetrul Valea Turcului, în unitatea administrativ teritorială Ponoarele, în județul Mehedinți;
- GEKK&NEKA INVEST SRL are o licență de explorare pentru minereu polimetalic în perimetrul Stănjia, în unitățile administrativ teritoriale Buceș, Almașu Mare, Balsa, Bucureșci, din județele Alba și Hunedoara;
- VERDE MAGNESIUM SRL are o licență de explorare pentru minereu polimetalic în perimetrul Dealul Pițigușului, unitatea administrativ-teritorială Budureasa, județul Bihor;
- LEM RESOURCES SRL are o licență de explorare pentru minereuri de elemente rare și disperse, minereu polimetalic, în perimetrul Valea Leucii, unitățile administrativ-teritoriale Criștioru de Jos, Avram Iancu, Vârfurile, Hălmagiu, din județele Bihor, Arad și Alba;
- MINING&MINERAL DEVELOPMENT SRL are o licență de explorare pentru minereu cuprifer, minereuri auo-argentifere, în perimetrul Dealu Ocna, unitățile administrativ-teritoriale Ponoarele, Baia de Aramă, din județul Mehedinți;
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că România a semnat un acord „cu o mare companie minieră din SUA, care deține licențe pentru exploatarea zăcămintelor rare din Groenlanda”. El a reiterat ambiția României de a deveni „jucător global” în industria metalelor rare.
„Până la jumătatea lunii aprilie vom cristaliza clar termenii, materialele procesate în România, condițiile și finanțările, iar Guvernul României va aproba memorandum-ul pentru realizarea primului proiect integrat între extracție, rafinare și consum ulterior. Acea companie are deja contracte cu mari companii din industria aerospațială din SUA”, a adăugat ministrul Energiei.
Ivan a explicat că proiectele implică companii din SUA, Canada, dar și compania Salrom.