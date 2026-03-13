<1 minut de citit Publicat la 08:11 13 Mar 2026 Modificat la 08:11 13 Mar 2026

Cutremur în Turcia. Seismul s-a produs noaptea și a lovit provincia Tokat din nord-estul țării. FOTO: Cutremur în Turcia

Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 grade a lovit provincia Tokat din nord-estul Turciei, a anunţat vineri Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD).



"În urma cutremurului cu magnitudinea de 5,5 grade care a avut loc la ora 03:35 (00:35 GMT) în districtul Niksar din provincia Tokat şi care a fost resimţit şi în provinciile Samsun, Amasya, Ordu şi Sivas, până în prezent nu au fost raportate pagube", a afirmat agenţia turcă.



Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).

AFAD: A 5.5 magnitude earthquake struck Niksar district, Tokat province, Turkey, at 03:35 local time (UTC 00:35) on March 13, 2026, at a shallow depth of 6 km. #deprem #sismo



Felt in Samsun, Amasya, Ordu, Sivas, and nearby areas, it prompted residents to rush outdoors but caused… pic.twitter.com/T64DnAvu7G — GeoTechWar (@geotechwar) March 13, 2026