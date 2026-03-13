Antena 3 CNN Externe Mapamond Cutremur în Turcia. Seismul s-a produs noaptea și a lovit provincia Tokat din nord-estul țării

Cutremur în Turcia. Seismul s-a produs noaptea și a lovit provincia Tokat din nord-estul țării

Cutremur în Turcia. Seismul s-a produs noaptea și a lovit provincia Tokat din nord-estul țării.

Un cutremur cu magnitudinea de 5,5 grade a lovit provincia Tokat din nord-estul Turciei, a anunţat vineri Agenţia turcă pentru gestionarea dezastrelor (AFAD).

"În urma cutremurului cu magnitudinea de 5,5 grade care a avut loc la ora 03:35 (00:35 GMT) în districtul Niksar din provincia Tokat şi care a fost resimţit şi în provinciile Samsun, Amasya, Ordu şi Sivas, până în prezent nu au fost raportate pagube", a afirmat agenţia turcă.

Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).

