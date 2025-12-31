Aurul și argintul au un final de an volatil, după ce în 2025 au atins valori spectaculoase

Aurul și argintul au avut un final de an extrem de volatil, într-un an în care prețurile lor sunt pe cale să înregistreze cele mai mari creșteri anuale din 1979 încoace. Tocmai aceste creșteri puternice în 2025 le fac vulnerabile la o corecție accentuată în 2026, au precizat mai mulți analiști pentru BBC.

Prețul aurului a crescut cu peste 60% în acest an, atingând un nivel record de peste 4.549 de dolari pe uncie, înainte de a scădea după Crăciun, ajungând la aproximativ 4.330 de dolari în ajunul Anului Nou. În același timp, argintul se tranzacționa la aproximativ 71 de dolari pe uncie, după ce atinsese un maxim istoric de 83,62 de dolari luni.

Creșteri istorice pentru metalele prețioase

Câștigurile din acest an au fost determinate de mai mulți factori, inclusiv așteptările privind noi reduceri ale ratelor dobânzilor, însă experții au avertizat că creșterile abrupte din cursul anului ar putea duce la o scădere a prețurilor aurului și argintului în 2026.

„Prețurile aurului și argintului înregistrează o creștere semnificativă ca urmare a interacțiunii mai multor factori economici, investiționali și geopolitici”, a declarat Rania Gule de la platforma de tranzacționare XS.com.

Principalul motor al creșterii prețurilor metalelor prețioase, a adăugat ea, îl reprezintă așteptările ca Rezerva Federală a SUA să reducă din nou ratele dobânzilor în 2026. Prețurile aurului și argintului au fost susținute și de achizițiile de aur realizate de băncile centrale, precum și de investitorii care cumpără așa-numitele „active de refugiu”, pe fondul îngrijorărilor legate de tensiunile globale și incertitudinea economică.

Dan Coatsworth, director de piețe la platforma de investiții AJ Bell, a spus că creșterea accentuată a prețurilor aurului și argintului a fost alimentată de investitori care „s-au agățat de metalele prețioase ca reacție la temerile legate de inflație”, dar și de volatilitatea piețelor bursiere. „Contextul de piață pare neschimbat pe măsură ce intrăm în 2026”, a adăugat el.

Coatsworth a menționat, de asemenea, că nivelul ridicat al datoriei guvernamentale din Marea Britanie și SUA, precum și tarifele impuse de Donald Trump și temerile legate de o posibilă bulă în domeniul inteligenței artificiale, îi vor determina pe investitori să „rămână optimiști în privința aurului și argintului”.

Totuși, el a avertizat că creșterile puternice ale acestor active în 2025 le fac vulnerabile la o corecție accentuată anul viitor.

„Dacă piețele financiare vor trece printr-o perioadă dificilă, investitorii care vor dori să-și lichideze pozițiile ar putea apela mai întâi la activele care au înregistrat câștiguri puternice în ultimul an sau care sunt ușor de vândut. Aurul îndeplinește ambele criterii”, a spus el.

Rania Gule a declarat că se așteaptă ca aurul să continue să crească în 2026, dar „într-un ritm mai stabil comparativ cu maximele record observate în 2025”.

Tot în acest an, băncile centrale din întreaga lume au adăugat sute de tone de aur la rezervele lor, potrivit Consiliului Mondial al Aurului.

China restricționează exportul de argint

Daniel Takieddine, cofondator al firmei de investiții Sky Links Capital Group, indică „restricțiile de ofertă și cererea industrială” drept factori care au contribuit la creșterea prețului argintului.

China, al doilea cel mai mare producător de argint din lume, a anunțat că va restricționa exporturile acestui metal prețios.

În octombrie, Ministerul Comerțului din China a anunțat noi restricții privind exporturile de argint, precum și de wolfram și antimoniu, pentru „a consolida protecția resurselor și a mediului”.

Reacționând la o postare pe rețelele sociale despre restricțiile impuse de guvernul chinez asupra exporturilor de argint, directorul Tesla, Elon Musk, a spus: „Acest lucru nu este bun. Argintul este necesar în multe procese industriale”.

Takieddine a subliniat, de asemenea, volumele mari de bani care au intrat pe piața metalelor prețioase prin intermediul investițiilor precum fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri).

ETF-urile sunt coșuri de investiții care se tranzacționează pe bursă asemenea unei singure acțiuni. Ele sunt considerate o modalitate convenabilă de a tranzacționa metale prețioase, deoarece investitorii nu trebuie să intre în posesia lingourilor fizice.

Argintul are, de asemenea, potențialul de a crește din nou în anul următor, a spus Takieddine, însă avertizează că aceste creșteri „pot fi urmate de corecții mai abrupte”.