China extinde restricțiile aplicate exporturilor de metale și la argint, pe modelul aplicat pământurilor rare

China va înăspri controalele asupra exporturilor de argint din 1 ianuarie 2026. Sursa foto: Getty Images

China este pe punctul de a înăspri controalele asupra exporturilor de argint începând de joi, 1 ianuarie 2026, extinzând restricțiile asupra unui metal care până nu demult era considerat obișnuit, dar care este esențial pentru lanțurile de aprovizionare ale industriei și apărării din Statele Unite, potrivit CNBC.

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a criticat această decizie în weekend, pe platforma sa de socializare X, răspunzând unei postări despre viitoarele restricții.

„Acest lucru nu este bun. Argintul este necesar în multe procese industriale”, a scris Musk.

Însă regulile nu sunt noi. Ministerul Comerțului din China a anunțat pentru prima dată noile măsuri în octombrie, cu scopul de a consolida supravegherea metalelor rare, chiar în ziua în care președintele SUA, Donald Trump, și președintele Chinei, Xi Jinping, s-au întâlnit în Coreea de Sud. La acel moment, Beijingul a fost de acord cu o pauză de un an pentru anumite controale la exportul de pământuri rare, în timp ce SUA au redus unele tarife.

Ce restricții impune China la exporturile de argint

La începutul acestei luni, China a publicat o listă cu 44 de companii aprobate să exporte argint în baza noilor măsuri pentru anii 2026 și 2027.

Noile reguli care intră în vigoare în 2026 restricționează, de asemenea, exporturile de tungsten și antimoniu – materiale dominate de lanțul de aprovizionare al Chinei și utilizate pe scară largă în domeniul apărării și al tehnologiilor avansate.

Deși China nu a anunțat explicit o interdicție totală a exporturilor de argint, publicația de stat Securities Times a citat marți o sursă din industrie, sub protecția anonimatului, care a declarat că noua politică ridică oficial argintul de la statutul de marfă obișnuită la cel de material strategic, plasând controalele sale la export pe același palier de reglementare ca pământurile rare.

Camera de Comerț a Uniunii Europene în China a constatat, într-un sondaj rapid realizat în noiembrie în rândul membrilor săi, că majoritatea respondenților au fost sau se așteaptă să fie afectați de aceste controale chineze la export.

SUA au adăugat argintul pe lista națională a mineralelor critice

Statele Unite au adăugat argintul pe lista națională a mineralelor critice în noiembrie, invocând utilizarea sa în circuite electrice, baterii, celule solare și instrumente medicale antibacteriene. O analiză separată din SUA a arătat că China a fost unul dintre cei mai mari producători mondiali de argint în 2024 și găzduiește, de asemenea, unele dintre cele mai mari rezerve.

China a exportat peste 4.600 de tone de argint în primele 11 luni ale anului, mult peste cele aproximativ 220 de tone importate în aceeași perioadă, potrivit Wind Information, citând date oficiale.

Restricțiile asupra argintului vin într-un moment în care interesul pentru acest metal a crescut semnificativ în ultimele săptămâni.

Două companii chineze au contactat vineri compania canadiană Kuya Silver, oferindu-se să cumpere argint fizic la un preț cu aproximativ 8 dolari peste cotația pieței de la acel moment, a confirmat pentru CNBC CEO-ul David Stein. El a precizat că una dintre companii era un producător, iar cealaltă o firmă mare de trading.

Un cumpărător din India a abordat Kuya luni cu o ofertă de 10 dolari peste prețul pieței, a mai adăugat acesta.

Prețurile la argint și aur au explodat

Publicația conservatoare de media digitală The Free Press a publicat marți o analiză semnată de profesorul de economie Tyler Cowen, de la Universitatea George Mason, care a afirmat că explozia prețurilor la argint și aur reflectă orientarea investitorilor departe de dolarul american.

El a descris această creștere a prețurilor drept „un semnal de avertizare care clipește pentru economia SUA”.

Indicele dolarului american a scăzut cu aproape 9,5% în 2025, cea mai slabă performanță din 2017.

În contrast, argintul și-a dublat mai mult decât prețul, fiind pe cale să înregistreze cel mai bun an din 1979, când metalul s-a scumpit cu aproape 470%. Prețurile argintului au scăzut miercuri, după ce au atins un record de peste 80 de dolari pe uncie la începutul săptămânii, cotațiile spot tranzacționându-se în jurul valorii de 73 de dolari.

Aurul a crescut cu peste 60% de la începutul anului și este, de asemenea, pe drumul spre cel mai bun an din 1979.

Bitcoin, uneori promovat ca alternativă la aur ca instrument de păstrare a valorii, se tranzacționa miercuri dimineață, ora Beijingului, în jurul valorii de 88.000 de dolari, în scădere cu peste 5% de la începutul anului.