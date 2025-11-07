China suspendă mai multe restricții în exportul de pământuri rare, după înțelegerea lui Donald Trump cu Xi Jinping

2 minute de citit Publicat la 18:51 07 Noi 2025 Modificat la 18:51 07 Noi 2025

Pământurile rare sunt un grup de 17 metale care includ 15 lantanide, plus scandiu și ytriu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

China a suspendat, vineri, pentru o perioadă de un an, măsurile de control al exporturilor impuse pe 9 octombrie asupra materialelor strategice, precum pământurile rare, componentele pentru baterii litiu şi diamantele sintetice industriale, informează EFE, citată de Agerpres. Potrivit unui comunicat al autorităților de la Beijing, suspendarea intră în vigoare imediat şi va rămâne aşa până pe 10 noiembrie 2026.

Anunţul are loc după ce Xi Jinping şi Donald Trump au ajuns la o serie de consensuri comerciale în cadrul întâlnirii lor de săptămâna trecută, de la Busan (Coreea de Sud), după luni de tensiuni.

Printre normele, acum suspendate, se numără o dispoziţie care extindea controlul chinez dincolo de graniţele sale şi care cerea o licenţă de export chiar şi pentru companiile străine care fabricau în ţări terţe produse ce conţineau materiale sau tehnologii de pământuri rare de origine chineză. Această măsură stipula că orice companie sau entitate din afara Chinei trebuie să solicite permisiunea ministerului comerţului din China înainte de a exporta sau transfera articole care conţin peste 0,1% materiale chinezeşti sau care au fost produse folosind tehnologie chineză de extracţie sau procesare a pământurilor rare.

Norma interzicea, de asemenea, autorizarea exporturilor către utilizatori militari sau către entităţi incluse în listele de control ale ministerului şi solicita prezentarea în limba chineză a tuturor documentelor.

Celelalte cinci dispoziţii suspendate extindeau regimul de control asupra materialelor utilizate în producţia de baterii de litiu cu densitate energetică ridicată şi asupra aşa-numitelor „materiale super-dure”, cum ar fi diamantele sintetice industriale, pe lângă anumite tehnologii de prelucrare şi echipamente specializate.

Controlul deţinut de China asupra producţiei şi procesării acestor materiale la nivel mondial devenise unul dintre principalele puncte de fricţiune în războiul comercial dintre China şi SUA, deşi restricţiile se aplicau tuturor ţărilor. Suspendarea acestor limitări se înscrie în cadrul armistiţiului comercial convenit la Busan între cei doi lideri, care prevede o relaxare reciprocă a tarifelor şi restricţiilor pe o perioadă de 12 luni.

China a anunţat, săptămâna aceasta, că va anula un tarif suplimentar de 24% asupra produselor provenite din SUA şi că va elimina măsurile anti-dumping asupra unor fibre optice americane, în timp ce SUA îşi va reduce tarifele medii la mărfurile chinezeşti de la 57% la 47%.

Anunţul de vineri coincide cu o creştere a exporturilor chinezeşti de pământuri rare, conform datelor publicate vineri, care arată că acestea au crescut cu 75% între septembrie şi octombrie, după trei luni consecutive de scăderi atribuite restricţiilor impuse de China în ultimele luni.

Încă din aprilie, în contextul escaladării tarifare cu SUA, China a impus un regim de licenţe ce obligă firmele străine să solicite autorizaţii pentru a exporta 7 din cele 17 minerale din grupul pământurilor rare (samariu, gadoliniu, terbiu, disprosiu, luteţiu, scandiu şi itriu) şi magneţi derivaţi, restricţii care rămân în vigoare.

China domină procesarea globală a pământurilor rare grele, care sunt esenţiale pentru fabricarea vehiculelor electrice, a turbinelor eoliene, a sistemelor de ghidare sau a cipurilor avansate, şi deţine aproape jumătate din rezervele cunoscute ale acestor elemente.