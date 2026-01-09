Trenurile au plecat și cu 460 de minute întârziere din gări din cauza viscolului. O femeie a făcut 27 de ore din Galați la Arad

Vremea rea a dat peste cap traficul feroviar, mai multe trenuri au fost blocate sau au înregistrat întârzieri uriaşe. Pentru o femeie care a plecat din Galaţi spre Arad călătoria a durat 27 de ore, deoarece a prins două trenuri cu întârzieri uriaşe. Unul dintre ele a plecat cu 460 de minute mai târziu decât trebuia.

Reporter: La ce oră trebuia să ajungeți?

Femeie: La 10 dimineața.

Reporter: Cât ați făcut?

Femeie: Suntem plecați de 27 de ore, cred că am bătut recordul. Am plătit noi doi, adult și elev, 350 de lei numai pe trenul ăsta. Mi se pare exagerat.

Soțul femeii: Nu se mai merită sub nicio formă să mergi cu CFR Călători, mai bine mergi cu avionul. O să facem o solicitare înscris în mail și iar în termen de două-trei zile o să ne răspundă pe mail dacă se vor restitui banii sau nu. Deci asta e acuma procedura, că noi am pierdut trenul din cauza CFR Călători.

Într-un comunicat emis de CFR Călători se precizează că pe traseul București Arad, din cauza vremii, s-au rupt mai multe cabluri de alimentare cu energie electrică, ceea ce a făcut ca trenurile să acumulzeze întârzieri istorice.

Alți zeci de călători au rămas blocaţi mai mult de şase ore în tren, în gara Vinga din judeţul Arad. Trenul Interregio în care se aflau a pornit de la Oradea şi trebuia să ajungă în jurul orei 8:00 în Capitală. La plecare din Oradea trenul avea deja 17 de minute întârziere. Iar când s-a blocat acumulase deja 80 de minute. În cele din urmă trenul va ajunge la Bucureşti cu opt ore de întârziere. Din primele informații, se pare că lomotiva s-ar fi defectat.