Avertisment pentru șoferi: Ceață densă în mai multe județe. Se circulă în condiții de vizibilitate redusă

1 minut de citit Publicat la 08:31 28 Feb 2026 Modificat la 08:41 28 Feb 2026

Ceață pe mai multe șosele din țară. Sursa foto: Getty Images

Traficul rutier este afectat de ceaţă în zece judeţe sâmbătă dimineaţă, a anunțat Centrul Infotrafic al Poliției Române. De asemenea, sunt restricţii de trafic pe A1 Sibiu - Deva, din cauza unui incendiu izbucnit la un autoturism.

Potrivit polițiștilor rutieri, este semnalată ceață pe drumurile din judeţele Argeş, Bacău, Botoşani, Suceava, Neamţ, Vrancea, Iaşi, Olt, Vaslui şi Vâlcea.

„Este semnalată ceaţă cu scăderea vizibilităţii în trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri din judeţele Argeş, Bacău, Botoşani, Suceava, Neamţ, Vrancea, Iaşi, Olt, Vaslui şi Vâlcea”, a transmis Centrul Infotrafic.

De asemenea, potrivit autorităților, pe principalele artere rutiere - autostrăzile A0 Centura București, A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, A7 Ploiești-Adjud, precum și pe DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu - se circulă pe alocuri pe carosabil umed, în condiții de vizibilitate bună și fără precipitații.

Pe prima bandă a autostrăzii A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 273, pe sensul de mers Sibiu, în apropierea localităţii Sălişte, judeţul Sibiu, circulaţia rutieră este oprită, după ce, în urma unei defecţiuni tehnice, a izbucnit un incendiu la nivelul unui autoturism.

Poliţiştii rutieri le recomandă şoferilor să reducă viteza şi să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să evite frânările bruşte şi manevrele riscante.

De asemenea, pietonii sunt sfătuiţi să evite folosirea părţii carosabile pe timp de întuneric şi în condiţii de vizibilitate redusă.