Unele dintre fetele de la The Buddhist erau infectate cu HIV şi au fost obligate să facă sex neprotejat cu clienţii

Actorul Vlad Marinescu, care ar fi coordonat gruparea de la clubul The Buddhist, reținut alături de alţi 10 suspecţi în dosarul de proxenetism şi trafic de droguri. Sursa colaj foto: Poliţia Română

Femeile care erau obligate să se prostitueze în clubul The Buddhist, unde joi au avut loc percheziţii de amploare, ar fi avut boli cu transmitere sexuală. Iar unora dintre acestea li s-a impus să facă sex neprotejat cu clienţii. Acest lucru ar fi fost cunoscut atât de patron, actorul Vlad Marinescu, dar şi de bărbaţii care frecventau renumitul club de striptease din Bucureşti. Una dintre tinere a povestit cum a ajuns victima traficului de persoane. Pentru a le menţine docile, managerele clubului le încurajau să consume droguri împreună cu clienții sau le strecurau pe ascuns substanțe interzise în băuturi. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional.

Multe dintre tinere au fost ademenite să lucreze în sub diverse pretexte şi, ulterior, au fost forţate să ofere servicii sexuale. 11 persoane, inclusiv Vlad Marinescu, actor cunoscut din filme și seriale românești, dar şi bodyguardul le aducea clienţi fetelor au fost reţinuţi pentru 24 de ore, iar procurorii cer arestarea preventivă.

Cu promisiunea unei vieţi mai bune şi mai uşoare – aşa au fost păcălite zeci de tinere să se angajeze în clubul , deţinut de actorul Vlad Marinescu.

Mărturiile uneia dintre tinerele care s-au lăsat păcălite pe când aveau numai 18 ani sunt cutremurătoare.

Mărturia unei tinere, victimă a traficului de persoane de la The Buddhist

"Din cauza faptului că nu aveam bani, m-am simţit nevoită să mă adaptez situaţiei, deşi, nu ştiam nimic din ce trebuie să fac sau cum, nu ştiam nimic. Până în momentul respectiv, niciodată nu mai întreţinusem relaţii sexuale contra cost. În momentul respectiv, eram singură, nu aveam foarte mulţi prieteni, în mare parte – cei de la liceu.

Terminasem recent liceul şi luasem bacalaureatul. Locuiam cu familia. Părinţii mei sunt divorţaţi de când am împlinit 18 ani, dar locuiesc în aceeaşi casă", a declarat una dintre tinerele care a fost obligată să se prostitueze în localul The Buddhist, aflat în centrul vechi al Capitalei.

Fetele forţate să se prostitueze aveau număr impus de clienţi pe seară

În clubul The Buddhist erau primiţi doar anumiţi membri, special aleşi de liderii grupului infracţional şi, uneori, invitaţi speciali. Cu toţii primeau ce îşi doresc, chiar dacă tinerele care lucrau acolo se împotriveau. Când se întâmplau astel de episoade, ele erau drogate ca fie mai uşor de convins. Iar când se simţeau rău din cauza cocktail-urilor de stupefiante, cu greu era cheamată ambulanţa.

"Am văzut ambulanţe, am văzut şi maşini, am văzut şi scandaluri, pentru că, da, dacă veneam seara de undeva, treceam inevitabil pe acolo şi mă uitam. Eu nu am intrat niciodată în acel club, dar când treceam pe stradă erau foarte multe maşini parcate, taximetre, se vedea foarte multă agitaţie, dar era un loc cunoscut în tot oraşul– ştiau taximetriştii, şoferii că acolo sunt fete la produs şi substanţe (n.r.: droguri)", a declarat Adriana Bahmuţeanu pentru Antena 3 CNN.

"Scandaluri cu băieţii care le protejează au mai fost. Le protejeau... le alergau pe aici, le băteau, ele râdeau, dar, mă rog...", a povestit pentru Antena 3 CNN un martor sub protecţia anonimatului.

În urma percheziţiilor din cursul zilei de joi, patru persoane au fost plasate sub măsura controlului judiciar. Iar faţă de 11 suspecţi, inclusiv faţă de cunoscutul actor Vlad Marinescu, s-a cerut măsura arestului preventiv.

În dosarul de proxenetism şi trafic de droguri de la apar şi patru femei care ar fi acţionat ca asistent de manager. Acestea ar fi lucrat în ture şi se asigurau că norma zilnică a tinerelor este atinsă. În caz contrar, tot ele erau cele care ţineau evidenţa datoriilor. Conform anchetatorilor, ele ar fi fost legătura directă dintre conducerea localului şi fetele exploatate.

Potrivit surselor din anchetă, sistemul clubului The Buddhist impunea ca membrii care vor să petreacă timp cu fetele să plătească un cocktail la fiecare 15 minute – preţul acestuia fiind de 120 de lei. Clientul primea bon fiscal doar pentru băuturile care erau plătite cu cardul.

După fiecare băutură comandată, barmanul îi dădea fetei un cartonaş, iar la finalul fiecărei seri, fetele depuneau cartonaşele la manegeră. Fiecare fată trebuia să aibă minimum cinci cartonaşe pe seară. Dacă nu se întâmpla asta, tânăra era trecută pe minus în seara următoare sau obligată să plătească din banii câştigaţi.