Donald Trump anunță o posibilă “preluare amicală” a Cubei: "Nu au bani. Nu au nimic acum”

Președintele Donald Trump a vorbit vineri despre o posibilă "preluare amicală” a Cubei, adăugând că țara se află într-o "mare problemă” economică, potrivit Politico.

"Nu au bani. Nu au nimic acum”, a declarat Trump reporterilor din fața Casei Albe. "Poate vom avea o preluare amicală a Cubei.” Președintele a adăugat că SUA au purtat discuții cu guvernul cubanez despre viitorul națiunii caraibiene.

Comentariile lui Trump vin după ce trupele de frontieră cubaneze au ucis patru cubanezi din SUA și au rănit alți șase în timpul unei confruntări de miercuri, pe care autoritățile cubaneze au numit-o tentativă de atac terorist. Legislatorii americani din Florida au folosit incidentul pentru a cere o schimbare de regim. Toți membrii erau „rezidenți cubanezi ai Statelor Unite”, a declarat Ministerul de Interne cubanez în urma incidentului.

Reprezentantul Carlos Gimenez (republican din Florida) a declarat: „Avem nevoie ca acel regim să dispară”, după atac. „Regimul provoacă această criză umanitară în Cuba. Și cu cât pleacă mai repede, cu atât mai repede putem ajuta poporul cubanez.”

Departamentul de Stat a declarat joi că două persoane care au participat la confruntare erau cetățeni americani - una dintre ele fiind ucisă în timpul confruntării.

Vineri, Trump a declarat că mulți exilați cubanezi ar dori să se întoarcă acasă și sunt mulțumiți de presiunea pe care o exercită asupra regimului țării.

„Ar putea fi ceva - cred că este foarte pozitiv pentru oamenii care au fost expulzați din Cuba și care locuiesc aici”, a spus el. „Avem oameni care locuiesc aici și vor să se întoarcă în Cuba. Sunt foarte mulțumiți de ceea ce se întâmplă.”

De la preluarea mandatului, președintele a adoptat o linie dură față de Cuba, înăsprind restricțiile de călătorie și comerț, reinstaurând includerea Cubei pe lista privind terorismul și intensificând presiunile economice, cum ar fi blocarea accesului la petrolul venezuelean - o mișcare descrisă de experții umanitari ca agravând o criză umanitară și energetică pe insulă.

La începutul acestei luni, Trump a declarat că Mexicul, cel mai mare furnizor de petrol al Cubei, va înceta să trimită petrol către națiunea caraibiană, dar nu a oferit detalii.

În ianuarie, Trump a declarat că „Cuba va da faliment destul de curând” din cauza scăderii aprovizionării cu petrol și a înăspririi sancțiunilor americane, amenințând cu taxe vamale asupra oricăror țări care furnizează petrol insulei.