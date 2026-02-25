Incident grav Cuba - SUA. Havana anunță că a ucis patru persoane la bordul unei ambarcațiuni înmatriculate în Florida

2 minute de citit Publicat la 22:09 25 Feb 2026 Modificat la 22:34 25 Feb 2026

Stagurile american și cubanez într-o reprezentare grafică a tensiunilor dintre cele două țări. Autoritățile cubaneze au anunțat, miercuri, că au ucis patru persoane la bordul unei ambarcațiuni din Florida. Sursă: Getty Images

Patru persoane au fost ucise și alte șapte au fost rănite, miercuri, după ce o ambarcațiune cu motor înmatriculată în Florida, Statele Unite ale Americii, a intrat în apele ale Cubei, anunță presa internațională.

Ministerul de Interne de la Havana a declarat, miercuri, într-un comunicat, că persoanele aflate în ambarcațiunea din statul american ar fi deschis focul asupra grănicerilor cubanezi.

Aceștia au tras, la rândul lor, asupra intrușilor, a afirmat instituția citată.

Ministerul afirmă că toți cei patru oameni care au fost uciși se aflau la bordul ambarcațiunii americane.

În schimbul de focuri ar fi fost rănit și comandantul cubanez al formațiunii de grăniceri.

Identitatea celor uciși nu a fost comunicată imediat de autorităție cubaneze.

Comunicatul Ministerului cubanez de Interne, în continuare.

Ministerul cubanez de Interne: Cei de pe barca americană au deschis focul asupra grănicerilor cubanezi

"În dimineața zilei de 25 februarie 2026, o ambarcațiune rapidă care încălca regulile a fost detectată în apele teritoriale cubaneze.

Ambarcațiunea, înmatriculată în Florida, Statele Unite, cu numărul de înmatriculare FL7726SH, s-a apropiat până la o milă marină nord-est de canalul El Pino, în Cayo Falcones, municipiul Corralillo, provincia Villa Clara.

Când o unitate de suprafață a Trupelor de Grăniceri ale Ministerului de Interne, care transporta cinci militari, s-a apropiat de ambarcațiune pentru identificare, echipajul ambarcațiunii rapide care încălca regulile a deschis focul asupra militarilor cubanezi, rănindu-l pe comandantului navei.

Ca urmare a confruntării, patru agresori de pe nava străină au fost uciși și șase au fost răniți. Persoanele rănite au fost evacuate și au primit asistență medicală.

În fața provocărilor actuale, Cuba își reafirmă hotărârea de a-și proteja apele teritoriale, bazându-se pe principiul că apărarea națională este un pilon fundamental al statului cubanez în protejarea suveranității sale și asigurarea stabilității în regiune.

Anchetele autorităților competente continuă, pentru clarificarea pe deplin a evenimentelor", se spune în comunicatul oficial.

Congresman republican: Regimul de la Havana trebuie trimis la coșul de gunoi al istoriei

Incidentul a provocat deja reacții la nivel politic.

Republicanul Carlos A. Gimenez, membru al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, a scris pe X:

"Dictatura din Cuba tocmai a atacat o navă din Florida și i-a ucis pe cei aflați la bord! Acest regim trebuie aruncat la coșul de gunoi al istoriei!"

?#SOSCuba ¡La dictadura en #Cuba acaba de atacar un buque de la Florida y ha asesinado a las personas abordo!



The dictatorship in #Cuba has just attacked a boat from Florida & murdered those on board.



This regime must be relegated to the dust bin of history! pic.twitter.com/dBqM9waOMy — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) February 25, 2026

Tensiunile SUA - Cuba au crescut după ce americanii l-au capturat, arestat și dus în SUA pe președintele venezuelean Nicolas Maduro

Relaţiile între Cuba şi SUA au cunoscut o creştere a tensiunilor după capturarea preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro de către forţele americane la începutul lunii ianuarie.

Guvernul de la Caracas, sub presiunea Washingtonului, a sistat de atunci livrările de petrol către țara insulară comunistă.



SUA, care nu-şi ascund dorinţa de a vedea o schimbare a regimului în Cuba, cu 9,6 milioane de locuitori, aplică o politică de presiune maximă asupra Havanei.

Washingtonul invocă "ameninţarea excepţională" pe care această insulă, situată la doar 150 km de coastele Floridei, o reprezintă pentru securitatea naţională americană.