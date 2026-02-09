Cuba a rămas fără kerosen din cauza presiunilor lui Trump. Avioanele trebuie să alimenteze în statele vecine

Autorităţile cubaneze au informat companiile aeriene că alimentarea cu kerosen va fi suspendată timp de o lună. FOTO: Aeroport în Havana

Autorităţile cubaneze au informat companiile aeriene că alimentarea cu kerosen va fi suspendată timp de o lună, începând de luni de la miezul nopţii. Cuba se confruntă cu o criză energetică foarte gravă după ce Venezuela, sub presiunea Statelor Unite, a întrerupt aprovizionarea cu petrol, iar Washingtonul a ameninţat că va impune taxe vamale ţărilor care îi vând petrol, scrie CNBC.

Criza de kerosen este așteptată să continue în următoarea lună, iar toate aeroporturile internaționale din Cuba vor fi afectate.

Ministerul de Externe al Cubei și Ambasada Cubei la Londra nu au răspuns imediat solicitării CNBC de a comenta.

Trump a afirmat, într-un ordin executiv emis la finalul lunii ianuarie, că guvernul cubanez reprezintă „o amenințare neobișnuită și extraordinară”, motiv pentru care ar fi necesară declararea unei urgențe naționale. Președintele SUA a spus că legăturile Cubei cu țări precum China, Rusia și Iran, încălcările drepturilor omului și conducerea comunistă destabilizează regiunea „prin migrație și violență”.

Trump a amenințat că tarifele americane ar putea viza țările care furnizează orice cantitate de petrol Cubei, fie direct, fie indirect.

Rusia: Situația combustibilului în Cuba este „critică”

Prinsă într-o criză energetică tot mai gravă, Cuba a prezentat vineri un set amplu de măsuri menite să protejeze serviciile esențiale și să raționalizeze combustibilul pentru sectoarele-cheie.

Planul ar include restricții la vânzarea de combustibil, închiderea unor unități turistice, scurtarea programului școlar și reducerea săptămânii de lucru în companiile de stat la patru zile, de luni până joi.

Rusia, care are relații apropiate cu Cuba, a declarat luni că situația combustibilului la Havana este „cu adevărat critică” și că încercările SUA de a crește presiunea asupra țării provoacă numeroase probleme.

„Situația din Cuba este cu adevărat critică. Știm asta. Suntem în contact cu prietenii noștri cubanezi, prin canale diplomatice și altele. Într-adevăr, să spunem că «strânsoarea» SUA provoacă multe dificultăți țării”, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit agenției de stat RIA Novosti.

Ministrul cubanez de Externe, Bruno Rodríguez Parrilla, a spus anterior că liderii țării condamnă, „în cei mai fermi termeni”, amenințările Washingtonului legate de tarife. Într-un comunicat publicat pe 30 ianuarie, Parrilla a acuzat, de asemenea, guvernul SUA că recurge la „șantaj și coerciție” în încercarea de a forța alte țări să se alăture politicii de blocadă împotriva Cubei, „condamnată la nivel mondial”.

Președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a declarat săptămâna trecută că guvernul ei vrea să trimită ajutor umanitar către Cuba începând de luni și că țara lucrează la o soluție diplomatică pentru reluarea livrărilor de petrol către insula din Caraibe. Mexicul a suspendat transporturile de țiței și produse rafinate către Cuba, din cauza presiunilor din partea administrației Trump.