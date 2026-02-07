Ţara care trece la săptămâna de lucru de 4 zile din cauză că nu mai are suficientă benzină şi motorină

Cuba trece la săptămâna de lucru de 4 zile din cauză nu mai are suficientă benzină şi motorină. Foto: Getty Images

Guvernul comunist din Cuba a decis, vineri, o serie de măsuri prin care încearcă să continue activitatea economică în ciuda embargoului petrolier impus tot mai strict de Statele Unite după ce au preluat controlul asupra livrărilor de țiței din Venezuela, notează Agerpres.

Vicepremierul Oscar Perez-Oliva Fraga și alți miniștri au anunțat la televiziunea de stat de la Havana introducerea săptămânii de lucru de patru zile în administrația și întreprinderile de stat, a telemuncii și a restricțiilor la vânzarea de carburanți; reducerea serviciilor de transport cu autobuze și trenuri; închiderea temporară a unor unități turistice; programe mai scurte în universități, cu prezența facultativă la unele activități.

Cuba face economie la carburant

Măsurile ar urma să permită economii de carburant și energie pentru a menține producția de alimente și energie electrică și "salvgardarea activităților fundamentale care produc valută", a explicat Fraga.

Cuba nu a mai primit petrol din Venezuela din decembrie anul trecut, când președintele american Donald Trump a ordonat blocarea completă a petrolierelor supuse sancțiunilor.

Regimul de la Havana a pierdut de asemenea un aliat vital: președintele venezuelean Nicolas Maduro a fost răsturnat de la putere și arestat la începutul lui ianuarie de forțele Statelor Unite și dus la New York, unde este judecat pentru trafic de droguri.

Criza actuală din Cuba este comparată de unii observatori cu cea de la începutul deceniului 1990, când prăbușirea Uniunii Sovietice a dus la cea mai puternică recesiune din istoria insulei caraibiene de după victoria din 1959 a revoluției conduse de Fidel Castro. Penele de curent sunt tot mai frecvente, rețeaua electrică este în stare proastă, se resimt penurii de alimente și medicamente, iar numărul de turiști este în scădere.