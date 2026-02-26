Hoţul care a furat un ou Fabergé și un ceas, în valoare totală de 2,5 milioane de euro, a ajuns în faţa judecătorului

Enzo Conticello, încătuşat la finalul lunii trecute. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Hoţul care a furat un ou Fabergé și un ceas, în valoare totală de aproape 2,5 milioane de euro, într-un local din Londra în noiembrie 2024 a ajuns în faţa instanţei. În vârstă de 29 de ani, bărbatul şi-a recunoscut faptele, iar judecătorul a declarat că se aşteaptă să afle curând unde se află în prezent oul antic şi ceasul de lux, a relatat The Guardian.

Detectivii Poliției Metropolitane l-au arestat pe Enzo Conticello la Belfast, pe 26 ianuarie. În urmă cu mai bine de un an, el a furat geanta pe care o avea Rosie Dawson, directoarea de Mărci Premium în cadrul The Craft Irish Whiskey, o companie cunoscută pentru producția de whiskyuri irlandeze de lux, în timp ce se afla într-un pub din Londra. Presa din Marea Britanie a scris că hoţul a fost uimit când a descoperit că în geată se aflau un ou Fabergé și un ceas, în valoare totală de aproape 2,5 milioane de euro.

Laptopul doamnei Rosie Dawson a fost, de asemenea, furat. În vârstă de 29 de ani, Enzo Conticello a folosit cardul ei bancar pentru a cumpăra băuturi, țigări și alte produse din magazinele din apropiere.

Cu toate acestea, oul antic și ceasul provenind de la bijutierii ruși Fabergé sunt în continuare dispărute.

Enzo Conticello, cunoscut și sub numele de Hakim Boudjenoune, a apărut marți în fața instanței de la Southwark Crown Court, unde a recunoscut furtul și trei capete de acuzare pentru fraudă prin declarații false. El a fost adus în sala de judecată purtând un trening gri de penitenciar, au mai scris jurnaliştii publicaţiei The Guardian.

"Probabil a fost o surpriză pentru dumneavoastră când ați văzut acel ou. Ce ați făcut cu el nu știu în acest moment, dar mă aștept să aflăm", i-a spus judecătorul Martin Griffith lui Enzo Conticello, care nu are domiciliu stabil.

Tâlharul a fost plasat în arest preventiv și urmează să se prezinte din nou la Southwark Crown Court pe 6 martie, când este așteptată pronunțarea sentinței. Poliția Metropolitană a anunțat că încearcă în continuare să recupereze oul Fabergé și ceasul, care aparțin renumitei companii pentru producția de whiskyuri irlandeze de lux.

Ouăle Fabergé sunt considerate simboluri ale opulenței, fiind piese de bijuterie de mare valoare și de colecție, realizate de Casa Fabergé, o companie rusă fondată în 1842. Aceasta produce și în prezent versiuni moderne ale ornamentelor din secolul al XIX-lea, precum oul Malaika 2024, care include 4.312 diamante albe, 252 de diamante maro și 308 rubine. Unele ouă Fabergé conțin surprize extravagante în interior.

Primele ouă, versiuni împodobite cu pietre prețioase ale ouălor tradiționale de Paște, au fost create de Peter Carl Fabergé, fiul fondatorului companiei, Gustav Fabergé. Peter Carl a realizat 50 de ouă imperiale de Paște pentru dinastia Romanov, aflată la conducerea Rusiei, între 1885 și 1916.

În 2021, Craft Irish Whiskey Company a colaborat cu Fabergé pentru a crea o colecție de șapte tipuri de whisky, care includea o sticlă de whisky irlandez veche de 30 de ani, un ou celtic Fabergé realizat la comandă, dar și un ceas din aur roz de 18 karate. Compania a creat colecția pentru a celebra "cele șapte minuni ale Irlandei". Ouăle sunt decorate cu un nod celtic pavé din diamante, simbol al patrimoniului irlandez, și conțin în interior un smarald brut din Zambia.