Alexandru Bologa a fost desemnat sportivul anului la Gala Sportului Paralimpic: „Mă simt foarte fericit”

Alexandru Bologa a apreciat sprijinul venit din partea Federaţiei Internaţionale de Judo / sursă foto: Facebook

Judoka Alexandru Bologa, campion mondial în 2025 la judo pentru nevăzători, a fost desemnat, miercuri, sportivul anului la prima ediţie a Galei Sportului Paralimpic, organizată de Comitetul Naţional Paralimpic.

Bologa a declarat că este onorat de premiul primit la prima ediţie a Galei Sportului Paralimpic şi că motivaţia sa este întotdeauna să se claseze pe primul loc în competiţii.

„Mă simt foarte fericit, este o onoare pentru mine să câştig acest premiu la prima Gală a Sportului Paralimpic din România. Acest lucru demonstrează faptul că încet, încet sportul paralimpic are mai multă vizibilitate. Pe mine mă motivează întotdeauna faptul că îmi doresc să fiu cel mai bun şi încerc să fiu cel mai bun, şi să dau tot ce pot de fiecare dată să fiu pe cea mai înaltă treapta podiumului”, a declarat Bologa.

El a apreciat sprijinul venit din partea Federaţiei Internaţionale de Judo, prin intermediul preşedintelui Marius Vizer.

„Toată lumea este alături de mine, şi domnul Vizer mă sprijină şi mă bucur că există oameni de calitate la nivel internaţional care susţin sportivii români. Anul acesta avem obiective importante, avem Campionatul European şi Campionatul Mondial în august şi în septembrie şi pentru asta mă pregătesc la fiecare antrenament, să reuşesc să obţin noi medalii”, a mai spus Bologa.

Titlul de sportiva anului în 2025 a fost câştigat de Gabriela Constantin, la para tenis de masă.

Sportiva non paralimpică a anului a fost desemnată Adriana Tofan (para climbing), iar sportivul non paralimpic, Cosmin Candoi (para climbing), în timp ce schiorul Casian Munteanu a luat titlul de Sportivul Special Olympics al anului.

Premiul Speranţa paralimpică a fost decernat lui Darius Dumitru (para înot), iar Premiul pentru întreaga carieră şi excelenţă a fost înmânat Paulei Cristea.

Clubul anului 2025 a fost CSM Cluj-Napoca, la care activează şi Antrenorul anului Tamas Gergely, care îl pregăteşte pe judoka Alexandru Bologa.

Premiul Echipa anului în sportul paralimpic din România a fost câştigat de echipa naţională de fotbal pentru nevăzători.

La prima ediţie a Galei Sportului Paralimpic din România au participat alături de preşedinţi de federaţii, sportivi, sportivi paralimpici şi preşedintele Comitetului Paralimpic Internaţional, Andrew Parsons, Ilgar Rahimov, preşedintele Federaţiei Internaţionale a Sporturilor pentru Nevăzători (IBSA), preşedintele Comitetului Paralimpic Maghiar, Laszlo Szabo, şi Rufat Hajili, directorul executiv al IBSA.