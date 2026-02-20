Patinatoarea Julia Sauter, după ce a scris istorie pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă: „Sunt foarte recunoscătoare românilor”

Românca Julia Sauter s-a clasat pe locul 17 după programul liber, joi seara, în concursul individual feminin de patinaj artistic, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. FOTO: Facebook Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Julia Sauter, patinatoarea care a scris istorie pentru România la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano, a vorbit, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, despre performanța obținută, dar și despre planurile de viitor. Sportiva de 29 de ani a spus că le este foarte recunoascătoare românilor, care au copleșit-o cu sprijinul lor.

A fost prima participare la Jocurile Olimpice pentru Julia Sauter. Patinatoarea a încheiat pe 17, în concursul individual feminin de patinaj artistic, cu 190,93 puncte (63,13 + 127,80), după ce a avut o evoluţie ireproşabilă pe bucăţi muzicale din „That Home”, „Rain In Your Black Eyes”, „To build a home”. Julia a spus că rezultatul, unul istoric pentru România, este un record personal „uriaș” la care nu se aștepta.

„Sunt foarte recunoscătoare că am putut să dau tot ce am mai bun pe cea mai mare scenă. Sunt foarte fericită şi sper să merg cu această încredere şi la Campionatele Mondiale de luna viitoare. Este un record personal uriaș, cu 15 puncte. Nu mă așteptam la asta. Am încercat să arăt tuturor cât de mult îmi place patinajul. Să ajung în finală a fost un obiectiv, dar să o fac atât de bine a fost ca un vis împlinit pe acea scenă”, a spus sportiva la Antena 3 CNN.

Nu a apucat încă să sărbătorească. „Nu am dormit foarte multe ore, sunt foarte obosită. Am dormit probabil cinci ore. Voi sărbători când voi ajunge acasă cu familia şi cu prietenii”, a spus Julia.

Euforia Jocurilor Olimpice este însă de scurtă durată. Campionatele Mondiale vor avea loc în mai puțin de o lună.

„Nu mi-am stabilit încă niciun obiectiv deoarece vom avansa pas cu pas pe parcursul sezonului. Voi lua o pauză de câteva zile, apoi ne vom întoarce la antrenamente și, evident, vom încerca să dăm tot ce avem mai bun și, evident, pentru mine, obiectivul este întotdeauna să ajung în finală şi să fiu în TOP 20 este un obiectiv de atins”, a spus ea.

Sportiva s-a declarat recunoscătoare pentru sprijinul pe care l-a primit din partea românilor. „Am primit foarte multe mesaje şi din păcate nu am apucat să le citesc pe toate. Sunt foarte recunoscătoare pentru suportul arătat de români”, a adăugat ea.

De ce reprezintă Julia Sauter România

Românca Julia Sauter s-a clasat pe locul 17 după programul liber, joi seara, în concursul individual feminin de patinaj artistic, la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, în care medalia de aur a fost cucerită de americanca Alysa Liu.

Sportiva și-a completat astfel palmaresul care cuprinde şi cinci participă la Campionatele Mondiale (cel mai bun rezultat 18, în 2022), precum şi un loc 7 la Europenele din 2025.

Sauter a obţinut cea mai bună clasare a unei patinatoare române la Jocurile Olimpice, însă cel mai bun loc al patinajului artistic românesc este locul 14, pe care s-au clasat Cornel Gheorghe în 1994 şi Gheorghe Chiper în 2006.

Julia Sauter s-a născut pe 18 iunie 1997 în Weingarten, Germania. A început patinajul la vârsta de 5 ani în Ravensburg și a progresat rapid, stăpânind toate săriturile duble până la 8 ani. Ea a reprezentat Germania la competiții internaționale de juniori în sezoanele 2010-2011, dar Germania nu a mai inclus-o în loturile ei, pentru că nu putea executa anumite elemente cerute la acel moment.

În acel moment, Julia avea două posibilități: fie să renunțe la patinajul de performanță, fie să reprezinte o altă țară, care să-i ofere oportunitatea de a participa la competiții internaționale. La vremea respectivă, șansa Juliei s-a numit Marius Negrea, fost reprezentant al României la Jocurile Olimpice, care antrena în Germania, relatează eurosport.ro. El i-a propus să reprezinte România și ea a acceptat.

Deși o prezență constantă la Mondiale și Europene, Julia Sauter s-a chinuit teribil să obțină cetățenia română, condiția pentru a participa la Jocurile Olimpice (la celelalte competiții ISU permite reprezentarea unei țări și fără cetățenie, dar la Jocurile Olimpice e imposibil așa ceva). Sauter a devenit cetățean român pe 9 octombrie 2025, prin hotărâre de guvern semnată de premier, după un proces administrativ lung și complicat