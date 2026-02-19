Patinatoarea Julia Sauter, față în față cu un rezultat istoric pentru România, la JO 2026. Povestea sportivei abandonate de Germania

Julia Sauter evoluează, joi, în programul liber de la patinaj artistic de la JO 2026 FOTO: Getty Images

Românca Julia Sauter, 28 de ani, va evolua, joi, în programul liber din proba feminină de la patinaj artistic, de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026. Sauter a reuşit cel mai bun rezultat personal (63.13) la programul scurt, pe care l-a încheiat pe locul 16.

Joi seară (19 februarie), concusul începe la ora 20:00, iar Julia Sauter va evolua în grupa a doua.

Julia este față în față cu un rezultat istoric pentru România la jocurile olimpice de iarnă. În cazul în care va urca minim 3 locuri, va obține cea mai bună performanță olimpică a patinajului românesc.

Până acum, cel mai bun rezultat al României la JO de la Milano-Cortina 2025 - locul 5 - a fost adus de echipajul de bob două persoane format din Mihai Tentea şi George Iordache.

Cine este Julia Sauter și de ce concurează pentru România

Julia Sauter s-a născut pe 18 iunie 1997 în Weingarten, Germania. A început patinajul la vârsta de 5 ani în Ravensburg și a progresat rapid, stăpânind toate săriturile duble până la 8 ani.

Ea a reprezentat Germania la competiții internaționale de juniori în sezoanele 2010-2011, dar Germania nu a mai inclus-o în loturile ei, pentru că nu putea executa anumite elemente cerute la acel moment.

În acel moment, Julia avea două posibilități: fie să renunțe la patinajul de performanță, fie să reprezinte o altă țară, care să-i ofere oportunitatea de a participa la competiții internaționale. La vremea respectivă, șansa Juliei s-a numit Marius Negrea, fost reprezentant al României la Jocurile Olimpice, care antrena în Germania, relatează eurosport.ro.

Marius Negrea i-a propus Juliei să reprezinte România, ceea ce s-a și întâmplat, iar decizia s-a dovedit a fi inspirată. Între 2014 și 2025, ea a cucerit 8 titluri naționale, dar a obținut medalii și la competiții internaționale. De asemenea, a concurat pentru România la 5 Campionate Mondiale, cel mai bun rezultat obținut fiind locul 18, în 2022, și la 9 Campionate Europene. În 2025, Julia a terminat pe locul 7 întrecerea continentală, cel mai bun rezultat din istoria României la o competiție de mare anvergură, indiferent de probă.

Deși o prezență constantă la Mondiale și Europene, Julia Sauter s-a chinuit teribil să obțină cetățenia română, condiția pentru a participa la Jocurile Olimpice (la celelalte competiții ISU permite reprezentarea unei țări și fără cetățenie, dar la Jocurile Olimpice e imposibil așa ceva).

Sauter a devenit cetățean român pe 9 octombrie 2025, prin hotărâre de guvern semnată de premier, după un proces administrativ lung și complicat (inclusiv probleme cu Federația Română de Patinaj, care e în lichidare din 2018).

Cu puțin peste un an înaintea Jocurilor Olimpice de la Milano Cortina, Julia Sauter a luat o decizie radicală. Ea a renunțat la serviciile antrenorului Marius Negrea, cu care a lucrat de la 13-14 ani, și a angajat-o pe Roxana Luca Hartmann ca antrenoare principală. D