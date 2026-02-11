Cât câștigă Ilia Malinin, patinatorul de 21 de ani de la JO 2026 care sfidează gravitația. Este supranumit „Zeul cvadruplelor”

Patinatorul american Ilia Malinin face senzație la JO 2026 cu evoluțiile sale FOTO: Getty Images

Patinatorul american Ilia Malinin este, fără îndoială, unul dintre starurile de la Jocurile Olimpice 2026, datorită săriturilor sale spectaculoase și cvadruplelor impresionante. A inclus în evoluțiile sale și backflip, un exercițiu care a fost interzis timp de aproape 50 de ani, pentru că a fost considerat prea periculos. La doar 21 de ani, Malinin, este cel mai bine plătit patinator de la JO.

Ilia Malinin este dublu campion mondial și una dintre vedetele echipei SUA la patinaj artistic.

Cine sunt părinții lui Ilia Malinin

Părinții lui Malinin, Tatiana Malinina și Roman Skorniakov, s-au născut în Rusia și au reprezentat Uzbekistanul la Jocurile Olimpice din 1998, la Nagano, și la Jocurile Olimpice din 2002, la Salt Lake City.

În prezent, ei îi sunt antrenori.

Ilia s-a născut în Fairfax, Virginia, și a început patinajul artistic la vârsta de 7 ani. Sora lui mai mică, Ellie „Liza” Beatrice Malinina, este de asemenea patinatoare artistică de performanță.

Se antrenează în Reston, Virginia. Când nu patinează, este student la Universitatea George Mason.

De ce este Ilia Malinin supranumit „Zeul cvadruplelor”

Malinin este primul și singurul patinator care a reușit vreodată un axel cvadruplu în competiție și i s-a dat porecla de „Zeul cvadruplelor” încă de la vârsta de 13 ani, potrivit Business Insider.

Malinin a ajutat echipa SUA să obțină medalia de aur în competiția pe echipe la patinaj artistic, duminică. A executat cinci sărituri cvadruple în programul liber, dar încă nu a încercat un axel cvadruplu la Jocurile Olimpice din 2026. Deși plănuise să execute un axel cvadruplu în cadrul probei pe echipe, l-a înlocuit cu un axel triplu.

Sunt permise backflip-urile lui Ilia Malinin?

Malinin a inclus, de asemenea, backflip-uri în programele sale olimpice, un element cu o istorie complicată.

La Jocurile Olimpice din 1976, patinatorul american Terry Kubicka a executat primul backflip din istorie, însă Uniunea Internațională de Patinaj a interzis această mișcare la scurt timp după aceea, în 1977, considerând-o prea periculoasă.

În 1998, patinatoarea franceză Surya Bonaly a devenit prima patinatoare olimpică care a reușit un backflip pe o singură lamă în programul liber, dar a fost penalizată de arbitri întrucât mișcarea era încă ilegală în competiții.

Uniunea Internațională de Patinaj a ridicat interdicția asupra backflip-urilor în 2024. În cadrul probei pe echipe din acest an, Malinin a executat un backflip pe o singură patină, la fel ca Bonaly, însă de această dată mișcarea a fost permisă.

Cât câștigă Ilia Malinin

Malinin este cel mai bine plătit patinator artistic la Jocurile Olimpice din 2026, cu un venit estimat la 700.000 de dolari din sponsorizări în ultimul an, potrivit Forbes.

Conform site-ului său, partenerii săi corporativi îi includ pe Coca-Cola, Samsung, Google, Xfinity, Dick’s Sporting Goods și Honda.