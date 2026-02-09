VIDEO Senzație la JO 2026. Patinatorul american Ilia Malinin a executat un exercițiu interzis 50 de ani, pentru că este prea periculos

Publicat la 12:02 09 Feb 2026 Modificat la 12:13 09 Feb 2026

Evoluția lui Ilia Malinin a ajutat echipa Statelor Unite să câștige medalia de aur în proba pe echipe la patinaj artistic FOTO: Getty Images

Ilia Malinin a provocat senzație la Jocurile Olimpice 2026. Patinatorul american a reușit un backflip - exercițiu care a fost interzis timp de aproape 50 de ani.

Elementul a fost mult timp considerat prea periculos și a fost permis din nou abia în 2024.

Malinin, în vârstă de 21 de ani, a devenit primul patinator artistic din istorie care a executat un backflip curat pe o singură lamă, consolidându-și statutul de star în patinajul artistic.

Evoluția sa a ajutat echipa Statelor Unite să câștige medalia de aur în proba pe echipe.

?Ilia Malinin caused a sensation at the Olympics — the American figure skater landed a backflip that had been banned for nearly 50 years



The element was long considered too dangerous and was only allowed again in 2024.



The 21-year-old Malinin became the first figure skater in… https://t.co/6SKwloHAlq pic.twitter.com/E94pI2cAY4 — NEXTA (@nexta_tv) February 9, 2026

SUA a luat medalia de aur pe echipe la patinaj artistic

Statele Unite au câştigat medaliile de aur în proba de patinaj artistic pe echipe, duminică seara, la Jocurile Olimpice de aur de la Milano-Cortina.

Americanii, conduşi de Ilia Malinin, au obţinut al doilea titlu olimpic consecutiv, cu un total de 69 de puncte, fiind urmaţi de Japonia (Yuma Kagiyama, Shun Sato, Kaori Sakamoto, Riku Miura/Ryuichi Kihara, Utana Yoshida/Masaya Morita - dans pe gheaţă), cu 68 de puncte. Italia (Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Lara Naki Gutmann, Sara Conti/Niccolo Macii, Charlene Guignard/Marco Fabbri - dans pe gheaţă), echipa gazdă, a cucerit bronzul, după trei zile de competiţie.

La performanţa Statelor Unite, campioana mondială din 2022, au mai contribuit Alyssa Liu, Amber Glenn şi perechile Ellie Kam/Danny O'Shea şi Madison Chock/Evan Bates (dans pe gheaţă).

Americanii erau pe locul secund după programul liber la individual feminin, dar Malinin s-a readus în frunte, după programul liber masculin (200,03 puncte). Japonezul Shun Sato a ocupat locul secund, cu 194,86 puncte (personal best), iar al treilea s-a clasat italianul Matteo Rizzo, cu 179,62 puncte, după o evoluţie emoţionantă.