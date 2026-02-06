Încep Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Tot ce trebuie să știi despre deschiderea oficială, competiții și sportivii români prezenți

Publicat acum 1 ora si 15 minute

Echipa italiană de biatlon crede că Rebecca Passler este nevinovată după testul antidoping pozitiv dinaintea dechiderii Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026.

Passler a fost testată pozitiv pentru substanţa interzisă letrozol şi a fost suspendată provizoriu, luni. Ea a fost testată înafara cadrului competiţional.

„Suntem alături de Rebecca şi suntem convinşi că ea este nevinovată şi că totul va fi clarificat”, a spus directorul sportiv Klaus Hoellrigl pentru reţeaua de televiziune Rai. „Întreaga echipă este convinsă că a fost o neînţelegere”, a adăugat Klaus Hoellrigl.

„Am urmat sfatul psihologilor cum anume să gestionăm mai bine această situaţie. Pentru că, desigur, ştirea a lovit puternic întreaga echipă”, a adăugat Hoellrigl.

„Passler se descurcă bine în această situaţie”, a mai spus acesta. „Rebecca este o femeie puternică, ea va trece peste acest lucru cu timpul. Rebecca este o componentă importantă a echipei'', conform lui Hoellrigl.

Passler, 24 de ani, este chiar din Anterselva, unde se desfăşoară evenimentele de biatlon.

Fosta campioană mondială de juniori concurează în Cupa Mondială din 2021 şi are două prezenţe pe podium în probele de ştafetă.

A făcut parte dintr-o echipa feminină de cinci sportive, dar pentru moment nu va fi înlocuită.