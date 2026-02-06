Încep Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Tot ce trebuie să știi despre deschiderea oficială, competiții și sportivii români prezenți

Scandal de doping în echipa Italiei, înaintea deschiderii oficiale a JocurilorPublicat acum 1 ora si 15 minute
Echipa italiană de biatlon crede că Rebecca Passler este nevinovată după testul antidoping pozitiv dinaintea dechiderii Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina 2026.
Passler a fost testată pozitiv pentru substanţa interzisă letrozol şi a fost suspendată provizoriu, luni. Ea a fost testată înafara cadrului competiţional.
„Suntem alături de Rebecca şi suntem convinşi că ea este nevinovată şi că totul va fi clarificat”, a spus directorul sportiv Klaus Hoellrigl pentru reţeaua de televiziune Rai. „Întreaga echipă este convinsă că a fost o neînţelegere”, a adăugat Klaus Hoellrigl.
„Am urmat sfatul psihologilor cum anume să gestionăm mai bine această situaţie. Pentru că, desigur, ştirea a lovit puternic întreaga echipă”, a adăugat Hoellrigl.
„Passler se descurcă bine în această situaţie”, a mai spus acesta. „Rebecca este o femeie puternică, ea va trece peste acest lucru cu timpul. Rebecca este o componentă importantă a echipei'', conform lui Hoellrigl.
Passler, 24 de ani, este chiar din Anterselva, unde se desfăşoară evenimentele de biatlon.
Fosta campioană mondială de juniori concurează în Cupa Mondială din 2021 şi are două prezenţe pe podium în probele de ştafetă.
A făcut parte dintr-o echipa feminină de cinci sportive, dar pentru moment nu va fi înlocuită.
De ce unele competiții de la JO de iarnă 2026 au început înaintea deschiderii oficialePublicat acum 1 ora si 32 minute
La Jocurile Olimpice de iarnă, nu toate competițiile încep după ceremonia de deschidere. Motivul principal este programul încărcat și durata limitată a competițiilor: multe sporturi — în special cele cu numeroase meciuri sau etape de grupă — trebuie să înceapă cu una‑două zile înainte pentru ca toate rundele să poată fi jucate fără grăbire, astfel încât faza finală să se desfășoare corect și fără suprapuneri în programul oficial al JO 2026.
Când au început probele înainte de deschidere
4 februarie 2026 — curling
Prima probă care a început înainte de ceremonia oficială a fost curlingul (dublu mixt), care a debutat în Cortina d’Ampezzo pe 4 februarie, cu două zile înainte de ceremonia oficială programată pe 6 februarie.
Competitia de curling a fost întreruptă temporar din cauza unei pene de curent, care a afectat lumina și încălzirea arenei pentru câteva minute, dar jocurile au continuat după reluare.
Opt echipe au deschis turneul, inclusiv formații din Suedia, Marea Britanie, Canada, Estonia, Coreea de Sud și altele.
Evenimente în curs înainte de ceremonie
Pe 5 februarie, ziua dinaintea ceremoniei, alte probe importante erau deja în desfășurare:
Hochei pe gheață – preliminarii (feminin):
- Italia vs. Franța
- Suedia vs. Germania
- Cehia vs. Statele Unite
Aceste meciuri au avut loc înainte de ceremonia oficială.
Curling continuă: rundele următoare de mixed doubles au fost programate și pe 5 februarie.
Luge: antrenamente de calificare pentru luge au avut loc înainte de ceremonie, iar unele sesiuni au început pe 4–5 februarie.
Delegația României la JO de iarnă 2026Publicat acum 1 ora si 39 minute
România va fi reprezentată de o echipă de 29 de sportivi la JO de iarnă 2026. Într-un gest simbolic, tricolorii vor avea șapte purtători de drapel desemnați pentru cele patru ceremonii de deschidere ale competiției, pe fondul unui format extins și multi-locațional al Jocurilor.
De ce avem 7 sportivi care poartă drapelul României la deschiderea JO de iarnă 2026
Pentru prima dată în istoria participării la Jocurile Olimpice de iarnă, ceremonia de deschidere nu va fi concentrată exclusiv într-un singur loc. Datorită naturii geografic distribuite a evenimentelor — probele olimpice se desfășoară în mai multe localități din nordul Italiei — organizatorii au programat patru ceremonii de deschidere distincte: una principală la Milano și trei ceremonii secundare în Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo.
Pentru a marca prezența României în fiecare dintre aceste spații ceremoniale, Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) a desemnat purtători de drapel pentru fiecare ceremonie, rezultând un total de șapte sportivi:
- Milano (ceremonia principală) – Julia Sauter (patinaj artistic)
- Livigno – Kata Mandel (snowboard) și Alexandru Ștefănescu (schi alpin)
- Predazzo – Daniela Toth (sărituri cu schiurile) și Paul Pepene (schi fond)
- Cortina d’Ampezzo – Raluca Strămăturaru (sanie) și Mihai Tentea (bob)
Țările și-au putut alege câte doi purtători de drapel per delegație, pentru fiecare locație. Începând cu Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020, CIO a încurajat oficial ca fiecare țară să aibă doi purtători de steag (un bărbat și o femeie) la ceremonia de deschidere, promovând egalitatea de gen.
„Este o paradă care ar trebui să dea impresia pe ecran că suntem cu toții împreună. Este prima dată când sportivii care sunt deja la munte (pentru probele lor) vor putea participa”, a declarat Andrea Varnier, directorul executiv al JO 2026.
Componența lotului României pentru Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026
România va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026 de 29 de sportivi și o rezervă, care vor concura în opt discipline sportive și vor fi cazați în șase Sate Olimpice.
La biatlon, România va participa cu șase sportivi, Anastasia Tolmacheva la feminin și George Buta, George Colțea, Raul Flore și Dmitrii Shamaev la masculin, însoțiți de antrenorii Gheorghe Stoian, Sorin Gîrbacea, Cristian Moșoiu și Vasile Gheorghe.
La bob, delegația va include patru sportivi titulari, Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu și Mihai Tentea, plus o rezervă, Andrei Nica, sub coordonarea antrenorilor Iulian Păcioianu și Dorin Grigore.
La patinaj artistic, România va fi reprezentată de Julia Sauter, antrenată de Roxana Luca.
La sanie, echipa va fi formată din Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan și Darius Șerban, pregătiți de antrenorii Alexandru Comșa și Radu Eugen.
La sărituri cu schiurile vor concura Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina și Mihnea Spulber, antrenor principal fiind Florin Spulber, secund Adrian Comănescu.
La schi alpin, România va fi reprezentată de Sofia Moldovan și Alexandru Ștefănescu, cu antrenorii Luigi Rossi și Andrei Burchiu.
La schi fond, sportivii Delia Reit, Paul Pepene și Gabriel Cojocaru vor concura sub îndrumarea lui Ioan Lungociu și Ioan Poponeci. În snowboard, echipa va fi formată din Kata Mandel și Henrietta Bartalis, cu antrenorii Kinda Geza și Zoltan Reisz.
Participă sportivi ruși sau belaruși?Publicat acum 1 ora si 41 minute
Sportivii cu pașapoarte rusești sau belarușe au fost interziși în multe sporturi după invazia Rusiei în Ucraina în 2022.
În septembrie, Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a anunțat că va permite sportivilor din cele două țări să participe la Jocurile de iarnă sub un steag neutru și cu condiții stricte, așa cum s-a întâmplat și la Jocurile Olimpice de vară 2024.
Condițiile includ dovada că nu au susținut activ războiul și nu au contract cu armata.
În total, 20 de competitori din Rusia și Belarus vor participa ca Sportivi Individuali Neutri (AIN) la Milano-Cortina în opt sporturi.
Cu toate acestea, patru dintre cei 13 sportivi ruși aprobați pentru competiție au legături cu activități de susținere a războiului din Ucraina, potrivit dovezilor analizate de BBC Sport.
Aceștia sunt patinatorul artistic Petr Gumennik, schiorii de fond Savelii Korostelev și Dariya Nepryaeva și patinatorul de viteză Kseniia Korzhova.
CIO a spus că nu poate comenta cazurile individuale, dar a precizat că panelul „a revizuit sportivii conform deciziei consiliului executiv și principiilor stabilite”.
Cum au fost organizate Jocurile Olimpice de Iarnă 2026Publicat acum 1 ora si 41 minute
Milano și Cortina au fost alese ca orașe-gazdă în 2019, iar deși s-au folosit în mare parte facilități existente, s-au creat noi locații pentru hochei pe gheață și sporturile de derapaj.
Cu un an înainte de începerea Jocurilor, Centrul de Derapaj Cortina – reconstruit pe o pistă veche de un secol la un cost de peste 72 de milioane de lire sterline – se confrunta cu o cursă contra cronometru pentru a fi gata.
Această cursă a fost câștigată, iar primele curse de sezon la bob și skeleton au avut loc pe noua pistă în noiembrie.
Același lucru nu se poate spune însă despre stadionul de hochei Milano Santagiulia.
Recent, organizatorii olimpici au spus că stadionul nu va fi complet terminat la timp pentru primul meci al Jocurilor de joi, dar au fost „absolut siguri” că toate meciurile programate vor avea loc acolo.
Stadionul, cu o capacitate de 11.800 de locuri, a întâmpinat întârzieri și controverse – inclusiv o avertizare de boicot din partea NHL.
Terenul din Milano, aprobat de Federația Internațională de Hochei pe Gheață, este mai scurt decât cerința minimă din NHL, ceea ce ar putea duce la mai multe coliziuni de mare viteză. Calitatea gheții a fost, de asemenea, pusă sub semnul întrebării.
Din perspectiva controversei olimpice, lucrurile nu s-au îmbunătățit pentru Italia gazdă când biatlonista Rebecca Passler a fost exclusă din Jocuri din cauza unui test antidoping nereușit, luni.
Sporturi noi și modificări în programPublicat acum 1 ora si 44 minute
Pentru prima dată de la JO 2002, ski mountaineering (skimo) va fi prezent la JO 2026, cu competiții în Bormio. Probe:
- Sprint masculin
- Sprint feminin
- Ștafetă mixtă
Procesul competițional:
- Sportivii urcă pe schiuri cu piei adezive pentru tracțiune.
- Își pun schiurile în rucsac și continuă pe jos.
- După un alt segment pe schiuri, îndepărtează pieile și coboară până la linia de finish.
Alte noi probe incluse la Milano‑Cortina:
- Dual moguls masculin și feminin
- Sanie dublă masculin și feminin
- Combinată alpină pe echipe masculin și feminin
- Sărituri cu schiurile feminin, trambulină mare
- Ștafetă mixtă în skeleton
Ceremonia oficială de deschidere a JO de iarnă 2026 din ItaliaPublicat acum 1 ora si 45 minute
Deși acțiunea a început miercuri, Jocurile încep oficial vineri, cu ceremonia de deschidere care va avea loc pe stadionul iconic San Siro din Milano.
Având în vedere distanțele mari dintre locațiile olimpice, nu este posibil ca toți sportivii să fie prezenți în Milano. Însă cei aflați în alte locații nu vor rata distracția.
O a doua ceremonie, cu propriul ei foc olimpic, va avea loc la Cortina, iar alte ceremonii-satelit se vor desfășura în Predazzo și Livigno.
Sportiva Julia Sauter (patinaj artistic) va purta steagul României la Milano.
Ceremonia de deschidere a JO de iarnă 2026 la Milano promite un spectacol artistic cu nume de rezonanță internațională. Aceasta va fi centrată pe tema „Armonia” (Armonia/Harmony), menită să celebreze combinarea sportului și culturii într-un spectacol global.
Organizatorii au confirmat participarea mai multor artiști de renume:
Mariah Carey – superstar americană, care va interpreta piese în cadrul ceremoniei, inclusiv un moment în limba italiană, potrivit declarațiilor oficiale și comunicatelor organizatorilor.
Andrea Bocelli – tenor italian de talie mondială, recunoscut pentru contribuțiile sale la spectacole de amploare și simbol al excelenței culturale italiene.
Laura Pausini – interpretă italiană confirmată pentru programul artistic al ceremoniei.