Jutta Leerdam s-a întors acasă după Jocurile Olimpice tot cu un avion privat. Un detaliu din aeronavă a ieșit în evidență

Campioana olimpică Jutta Leerdam s-a întors de la Jocurile Olimpice cu un avion privat. Sursa foto: captura instagram/juttaleerdam

Patinatoarea olandeză Jutta Leerdam, iubita lui Jake Paul, celebrul boxer și influencer american, le-a arătat celor 6,5 milioane de urmăritori de pe reţelele sociale avionul privat cu care a plecat spre casă de la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026, după ce a câștigat două medalii, una de aur și una de argint. Jutta Leerdan venise în Italia, de asemenea, cu un avion privat și a declanșat atunci controverse.

„La revedere, Jocurile Olimpice. Nu-mi vine să cred că plec cu visul meu la gât și un record olimpic”, a scris patinatoarea în postarea sa de pe Instagram.

Se crede că avionul aparține iubitului ei, Jake Paul, relatează Corriere della Sera. După cum se poate vedea în fotografia postată de patinatoare, avionul a fost decorat festiv cu baloane portocalii, culoarea Olandei, care este ţara sa. Dar portocaliu este și culoarea mărcii „Hermès”, care a împodobit avionul cu detalii luxoase care au adus-o pe Jutta Leerdam înapoi în Olanda, triumfătoare și fericită.

Mulţi au subliniat că doar o pernă din acel avion costă o sumă semnificativă care porneşte de la 690 de euro şi ajunge la 1.000 de euro, în funcție de dimensiune. Pe scurt, cu două medalii la gât, întoarcerea acasă a sportivei a fost una grandioasă.

Momentul întoarcerii victorioase acasă a fost imortalizat şi de iubitul său pe contul său de socializare.