Șeful Consiliului Concurenței spune că nu e afectat de scumpirile la carburanți: „Soția alimentează, să fiu sincer”

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu. Sursa foto: Hepta

Şeful Consiliului Concurenţei îndeamnă românii să urmărească online preţurile combustibililor şi să alimenteze de unde e mai ieftin. Bogdan Chirițoiu spune însă că el nu este afectat de majorări pentru că soţia lui face plinul.

„Știți că avem monitorul prețurilor și ne-a cerut ministerul în fiecare zi să-i dăm o informare pe baza datelor monitorului prețurilor. Vedem între prețul minim și maxim, pe motorină sau pe benzină, e o diferență de vreo 5%. Nu e imens, dar totuși 5% contează.

Dacă căutăm în jurul nostru, poate folosim monitorul prețurilor, poate folosim o altă aplicație, poate găsim o benzinărie care are un preț un pic mai mic decât alta... Putem face o mică economie. Oamenii să folosească instrumentele astea de comparare a prețurilor. Fie că e al nostru monitorul prețurilor, fie că sunt alte aplicații”, a declarat pentru Antena 3 CNN Bogdan Chiriţoiu, preşedinte Consiliul Concurenţei.

Întrebat cum se simt noile prețuri la carburanți pentru el, Chirițoiu a spus că nu îl afectează pentru că în familia sa, nu el este cel care face plinul, ci soția: „Soția alimentează, ca să fiu sincer. Eu nu am mașină, cu a soției mergem”.

„Prețurile sunt mari, dar la cât de mult mergem noi, că folosim mașina doar din când în când în București, nu pot să spun că e un impact în bugetul nostru. Sunt multe alte lucruri care ne costă mult mai mult, cum ar fi încălzirea, că pe aia o plătesc eu. Factura ca căldură e infinit mai mare decât costul benzinei pentru mașina soției”.

Între timp, marți, prețurile la pompă au crescut din nou. Doi jucători importanţi din piaţă au majorat din nou preţurile carburanţilor. În cele mai multe staţii, benzina şi motorina se vând cu peste 9 lei pe litru. Până acum însă, guvernul nu a venit cu o soluţie pentru a stopa creşterile de preţuri în criza combustibililor provocată de războiul din Iran. Ministrul de Finanţe cere controale după scumpirile din ultimele zile. Alexandru Nazare spune că Guvernul va lua o decizie în privinţa preţurilor în următoarele zile.