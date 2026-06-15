Mesajul jucătorilor Iranului înaintea primului meci de la Cupa Mondială 2026: „Suntem aici pentru fotbal, nu pentru politică”

Echipa națională a Iranului va debuta la Cupa Mondială 2026 în cursul nopții de luni. Foto: Getty Images

Echipa națională a Iranului a ajuns, duminică, în Los Angeles, cu o zi înainte de meciul său de debut la Cupa Mondială 2026 cu Noua Zeelandă. Atacantul vedetă al echipei, Mehdi Taremi, a subliniat că echipa se află acolo „pentru fotbal, nu pentru politică”, după luni de speculații în privința particiării din cauza războiului din Orientul Mijlociu, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Cupă ce SUA, alături de Israel, au declanșat războiul asupra Iranului în 28 februarie, Teheranul și-a menținut îndoielile cu privire la participarea sa la Cupa Mondială. Acest lucru a fost amplificat și de faptul că președintele Donald Trump a fost ambiguu în privința prezenței iranienilor și administrația sa a refuzat să acorde vize unui număr de aproximativ 15 membri ai staff-ului tehnic al echipei naționale.

Însă echipa iraniană a aterizat la Los Angeles duminică, la scurt timp după ora prânzului. Întâmplător, această sosire a avut loc chiar înainte de anunțarea unui memorandum de înțelegere pentru a pune capăt imediat războiului din Orientul Mijlociu pe toate fronturile, inclusiv în Liban.

Avionul delegației iraniene decolase cu aproximativ 40 de minute mai devreme din Tijuana, orașul de frontieră mexican unde echipa a ajuns în cele din urmă pe 7 iunie, după ce inițial alesese Tucson (Arizona) drept cartier general.

„Fiecare poate avea propria opinie, dar noi suntem aici pentru fotbal, nu pentru politică”, a declarat atacantul vedetă al echipei, Mehdi Taremi, la o conferință de presă la stadionul SoFi, în cadrul căreia iranienii anunțaseră că vor vorbi doar despre fotbal.

„Team Melli” urmează să joace cele trei meciuri din Grupa G în Statele Unite, al doilea tot la Los Angeles pe 21 iunie împotriva Belgiei și, în final, al treilea la Seattle, pe 26 iunie, împotriva Egiptului.