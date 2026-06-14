Câte ore lucrează europenii? Angajații din România muncesc peste media UE. HARTA țărilor unde se lucrează cel mai mult și cel mai puțin

4 minute de citit Publicat la 14:00 14 Iun 2026 Modificat la 13:59 14 Iun 2026

În interiorul UE, timpul efectiv de lucru variază de la 31,9 ore pe săptămână în Țările de Jos la 39,6 ore în Grecia. Foto: Getty Images

În unele țări europene angajații lucrează cu aproape opt ore mai mult pe săptămână decât în altele, potrivit datelor Eurostat. De exemplu, dacă în România, în medie, angajații lucrează 38,2 ore pe săptămână, în Olanda săptămâna de lucru are doar 31,9 ore. Experții spun că aceste diferențe semnificative pot fi explicate prin puterea de negociere a sindicatelor, ponderea muncii cu jumătate de normă și structura economiilor naționale, relatează Euronews.

Potrivit celor mai recente date privind numărul efectiv de ore lucrate, publicate de biroul de statistică al Uniunii Europene, cetățenii UE lucrează în medie 35,9 ore pe săptămână. Cifra include atât angajații cu normă întreagă, cât și pe cei cu jumătate de normă, cu vârste între 20 și 64 de ani, în cadrul locului lor principal de muncă.

Datele evidențiază, de asemenea, diferențe importante între state, ridicând întrebarea de ce unii europeni lucrează mult mai multe ore decât alții.

Țările balcanice înregistrează cele mai lungi săptămâni de lucru

În interiorul UE, timpul efectiv de lucru variază de la 31,9 ore pe săptămână în Țările de Jos la 39,6 ore în Grecia. Dacă sunt incluse și țările candidate la UE, precum și statele membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (EFTA), media urcă la 42,4 ore în Turcia.

Alte două țări candidate urmează îndeaproape:

Bosnia și Herțegovina – 40,9 ore;

– 40,9 ore; Serbia – 40,6 ore;

Acestea sunt singurele țări în care media depășește 40 de ore pe săptămână, echivalentul a peste opt ore pe zi într-o săptămână de lucru de cinci zile.

Urmează:

Grecia – 39,6 ore;

– 39,6 ore; Macedonia de Nord – 39,5 ore;

– 39,5 ore; Bulgaria – 38,7 ore;

Țările balcanice domină clasamentul celor mai lungi săptămâni de lucru.

„În nicio țară lucrătorii nu 'aleg' cu adevărat numărul de ore pe care îl lucrează; ei lucrează, mai degrabă, un număr de ore considerat normal, influențat în mare măsură de angajatori. Productivitatea mai scăzută poate explica programul mai lung din aceste țări, la care se adaugă puterea redusă de negociere a angajaților”, a declarat profesorul David Spencer de la University of Leeds pentru Euronews Business.

Jorge Cabrita, manager senior de cercetare la Eurofound, a afirmat, de asemenea, că diferențele dintre regimurile de stabilire a timpului de lucru contribuie și ele la aceste variații.

Țările de Jos au cea mai scurtă săptămână de lucru

Țările de Jos se remarcă prin cea mai scurtă săptămână de lucru din Europa, cu o medie de doar 31,9 ore.

Cabrita a subliniat că aproape 43% dintre angajați lucrează cu jumătate de normă, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană. În plus, țara are una dintre cele mai scurte săptămâni de lucru stabilite prin contracte colective.

„Țările de Jos au trecut la un model cu mai multă muncă part-time, ceea ce a redus media săptămânii de lucru. Cu toate acestea, pentru angajații cu normă întreagă, săptămâna de lucru este încă apropiată de 40 de ore”, a explicat Spencer.

Urmează:

Germania – 33,9 ore;

– 33,9 ore; Norvegia – 33,9 ore;

– 33,9 ore; Danemarca – 33,9 ore;

Astfel, angajații din Țările de Jos lucrează cu aproximativ două ore mai puțin pe săptămână decât cei din următoarele țări din clasament.

Media este sub 35 de ore și în:

Austria – 34,0 ore;

– 34,0 ore; Belgia – 34,3 ore;

– 34,3 ore; Finlanda – 34,7 ore;

În aceste șapte țări, ziua medie de lucru este mai scurtă de șapte ore într-o săptămână de lucru de cinci zile.

Angajații din Germania lucrează mai puțin decât cei din Franța, Italia și Spania

Dintre cele patru mari economii ale UE, Germania înregistrează cea mai scurtă săptămână de lucru, cu 33,9 ore. Angajații germani lucrează cu 1,7 ore mai puțin pe săptămână decât cei din Franța (35,6 ore).

Spania are cea mai lungă săptămână de lucru dintre cele patru mari economii, cu 36,3 ore, iar Italia depășește și ea media europeană, cu 36,1 ore.

Diferența dintre Germania și aceste două țări depășește două ore pe săptămână.

„Programul mai scurt din Germania reflectă, parțial, puterea sindicatelor și efectele pozitive ale negocierii colective”, a spus Spencer.

În alte țări, media săptămânală este:

Polonia – 38,7 ore;

– 38,7 ore; România – 38,2 ore;

– 38,2 ore; Cehia – 37,5 ore;

– 37,5 ore; Ungaria – 37,4 ore;

– 37,4 ore; Elveția – 35,9 ore;

– 35,9 ore; Suedia – 35,4 ore;

– 35,4 ore; Irlanda – 35,1 ore;

De ce diferă atât de mult numărul de ore lucrate?

În general, țările din nordul și vestul Europei tind să aibă săptămâni de lucru mai scurte decât cele din estul și centrul continentului.

Cabrita consideră că principalele explicații sunt modul de reglementare a timpului de lucru, structura pieței muncii și structura economiei.

Țările în care sindicatele și negocierile colective au un rol mai important în stabilirea limitelor timpului de lucru tind să aibă și un număr efectiv mai mic de ore lucrate.

De asemenea, o negociere colectivă puternică a contractelor de muncă este asociată și cu mai puține ore suplimentare și cu o respectare mai strictă a legislației muncii.

Structura ocupării forței de muncă, inclusiv distribuția angajaților pe profesii, sectoare economice, tipuri de contracte și forme de angajare, joacă, de asemenea, un rol important.

Cabrita a remarcat că, pe măsură ce crește ponderea muncii cu jumătate de normă, scade și media orelor lucrate.

Persoanele care lucrează pe cont propriu au, în general, mai multă autonomie asupra programului și tind să lucreze mai multe ore decât salariații, în special atunci când au propriii angajați.

Contează și structura economiei. Ponderea diferitelor sectoare economice poate influența media orelor lucrate, deoarece unele industrii necesită în mod tradițional programe mai lungi decât altele.

Diferențe mari între sectoarele de activitate

În UE, cele mai lungi săptămâni de lucru sunt înregistrate de lucrătorii calificați din agricultură, silvicultură și pescuit, care lucrează în medie 42 de ore pe săptămână.

Urmează:

managerii – 40,6 ore;

personalul din forțele armate – 39,4 ore;

La polul opus se află:

lucrătorii din ocupațiile elementare – 31,8 ore;

personalul administrativ și de suport – 34,0 ore;

lucrătorii din servicii și vânzări – 34,5 ore;

Aceștia înregistrează cele mai scurte săptămâni de lucru din Uniunea Europeană.