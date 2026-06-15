Prețurile petrolului scad, după anunțul unui acord SUA-Iran. Acțiunile asiatice cresc, indicele Nikkei 225 atinge un nivel record

Prețurile petrolului scad, după anunțul unui acord SUA-Iran. Acțiunile asiatice cresc, indicele Nikkei 225 atinge un nivel record. FOTO: Getty Images

Prețurile petrolului au scăzut luni în Asia, după ce Pakistanul, care a mediat eforturile de încheiere a războiului dintre Statele Unite și Iran, a anunțat un acord despre care președintele Donald Trump a spus că va duce la redeschiderea rutei maritime-cheie prin Strâmtoarea Omuz, scrie BBC.

Petrolul Brent, referința globală pentru piața țițeiului, era în scădere cu 4,8%, până la 83,18 dolari pe baril, în timp ce petrolul tranzacționat în Statele Unite cobora cu 5,6%, la 80,13 dolari pe baril.

Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a declarat că o ceremonie oficială de semnare va avea loc vineri, 19 iunie, în Elveția. Adjunctul ministrului iranian de externe, Kazem Gharibabadi, a confirmat într-o intervenție telefonică la televiziunea de stat că un acord cu Statele Unite a fost finalizat, în timp ce Trump a scris pe rețelele sociale: „Lăsați petrolul să curgă!”.

Însă Vandana Hari, de la firma de analiză a piețelor energetice Vanda Insights, a declarat că lipsa detaliilor privind ceea ce s-a convenit „va genera probabil neliniște și incertitudine pe piață”. Aceasta ar putea însemna o săptămână marcată de incertitudine și volatilitate pentru piața petrolului, a adăugat ea.

Strâmtoarea Ormuz fusese, practic, închisă la scurt timp după ce Statele Unite și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului, la 28 februarie. Piețele globale de energie au traversat luni de evoluții extrem de volatile, prețurile crescând sau scăzând adesea brusc în funcție de evoluțiile din războiul purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Petrolul Brent, care se tranzacționa la aproximativ 70 de dolari pe baril înainte de declanșarea conflictului, a atins un vârf de circa 120 de dolari în timpul războiului.

Experții din piața energiei au avertizat, de asemenea, că transportul petrolului prin strâmtoare nu va reveni probabil imediat la nivelurile de dinaintea războiului.

Andrew Lipow, de la compania de consultanță Lipow Oil Associates, a spus că mai întâi ar trebui îndepărtate minele din calea maritimă, un proces care ar putea dura de la câteva săptămâni până la șase luni. El a mai spus că există un număr mare de petroliere care așteaptă să folosească strâmtoarea și că reluarea producției de petrol, precum și revenirea încărcării navelor la niveluri normale, ar putea dura săptămâni.

Piețele asiatice cresc

Acțiunile asiatice au crescut luni, după apariția informațiilor privind un posibil acord între Statele Unite și Iran, menit să pună capăt războiului și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Indicele japonez Nikkei 225 era în creștere cu 5,4% în tranzacțiile de dimineață, atingând un nivel record, în timp ce Kospi, din Coreea de Sud, avansa cu peste 5,5%.

La ora locală 10:15, indicele Hang Seng din Hong Kong era în creștere cu 1,2%, în timp ce indicele Shanghai Composite din China avansa tot cu 1,2%.

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