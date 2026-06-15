Liderii lumii salută acordul dintre Statele Unite și Iran și solicită „redeschiderea urgentă” a Strâmtorii Ormuz. FOTO: Getty Images

Liderii lumii salută acordul la care au ajuns Statele Unite și Iran, document care este așteptat să intre în vigoare vineri. Liderii Franţei, Germaniei, Italiei şi Regatului Unit au solicitat „redeschiderea urgentă a Strâmtorii Ormuz, cu libertate de navigaţie necondiţionată şi fără restricţii” .

Premierul pakistanez Shehbaz Sharif a declarat că acordul urmează să fie semnat de ambele părți vineri, la Geneva, în Elveția, după Summitul G7, desfășurat în apropiere, la Évian-les-Bains, în Franța. Adjunctul ministrului iranian de externe a afirmat, de asemenea, că noi discuții vor avea loc în Elveția după ceremonia oficială de semnare de vineri.

Premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani, care s-a remarcat pe parcursul războiului ca un mediator și diplomat abil, și-a exprimat speranța că toate părțile se vor implica „într-un spirit pozitiv și constructiv, care să contribuie la consolidarea acestui progres și la dezvoltarea lui”. Premierul britanic Keir Starmer a calificat evoluțiile drept „un pas important”.

Reacții venite din întreaga lume

Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, António Guterres, și-a exprimat „profunda apreciere” față de mai multe state mediatoare, printre care Pakistan, Turcia și Arabia Saudită, numind acordul, într-o postare pe X, „un pas esențial către soluționarea pașnică a conflictului”.

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut „implementarea rapidă și deplină” a memorandumului, într-o postare pe X, subliniind totodată sprijinul Franței „pentru eforturile hotărâte ale autorităților libaneze de a restabili suveranitatea statului”, în contextul în care implicarea Libanului în conflict rămâne un punct-cheie de blocaj pentru orice acord de încetare a focului.

Președintele Turciei, Recep Erdogan, a salutat acordul-cadru, dar a insistat asupra „importanței evitării retoricii, provocărilor și acțiunilor care ar putea escalada tensiunile, precum și a menținerii vigilenței față de posibile acte de sabotaj până în ziua aplicării semnăturilor”, potrivit agenției de stat turce Anadolu.

Premierul australian Anthony Albanese și ministra de externe Penny Wong au îndemnat toate părțile „să folosească această oportunitate pentru a urmări o pace durabilă și de durată prin dialog și diplomație”, susținând totodată că Iranul ar trebui să profite de acest moment pentru „a răspunde preocupărilor de lungă durată privind programul său nuclear și amenințarea pe care acesta o reprezintă la adresa securității internaționale”.

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, a scris pe X că speră ca acordul să asigure „navigația liberă și sigură în Strâmtoarea Ormuz” și că „un acord final privind chestiuni precum programul nuclear al Iranului va fi încheiat cât mai curând posibil”.