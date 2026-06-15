Ciucu nu merge la ședința PNL pentru că este în Singapore: „A picat prost, nu îmi este ușor din cauza puciului”

Prim-vicepreședintele PNL, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Foto: Hepta

Primarul general al Capitalei, prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, a anunțat luni că nu va participa la BPN-ul partidului pentru că se află în Singapore, unde a fost invitat la World Cities Summit 2026. Edilul spune că „a picat prost” acest summit din cauza „puciului” la care este supus astăzi PNL.

„Sunt la Singapore, la World Cities Summit 2026. A picat prost pentru mine din cauza tentativei de puci la care este supus astăzi Partidul Naţional Liberal. Deşi nu îmi este uşor - din cauza puciului - încerc să mă focalizez pe rostul prezenţei mele aici: să învăţ, să identific parteneri şi know-how, inclusiv soluţii financiare la problemele noastre", a scris, luni, pe Facebook, Ciprian Ciucu.

Primarul general al Capitalei, care este şi prim-vicepreşedinte al PNL anunţă că a avut până acum trei zile pline: „Programul este epuizant, dar mă bucur de fiecare oră, de fiecare experienţă care ni se oferă, de fiecare întâlnire”.

„Am fost selectat şi invitat să fac parte dintr-un program de training/mentoring/networking de doi ani, împreună cu alţi trei primari. Programul ni-i aduce ca mentori pe Anne Hidalgo, fosta primăriţă a Parisului (big fan!), şi pe experimentatul Jan Vapaavuori, fostul primar al Helsinkiului. Ceea ce este foarte tare, pentru că, chiar dacă am experienţă de primar de peste cinci ani, mereu poţi învăţa de la cei care au fost primari 12 ani. Am avut întâlniri cu miniştri, cu şefi de agenţii, şefi de companii. Am vizitat un institut de cercetare şi un centru comunitar. Am participat la un panel şi la fiecare sesiune tematic”, a mai transmis Ciucu.

Primarul general a mai adăugat că are „câteva idei” și va reveni „inspirat” în țară.

„Nu va fi ușor; până la urmă va trebui să rupem și noi pisica și să trecem prin niște reforme serioase. Aceste experiențe te scot din cotidian și îți pun ordine în gânduri. Îmi este mai clar!”, a încheiat Ciucu.

Biroul Politic Naţional al PNL se reuneşte, luni, la ora 17, după desemnarea lui Adrian Veştea pentru a forma Guvernul, fără ca liberalii să fi fost consultaţi sau informaţi. Anunțul făcut de Nicușor Dan a stârnit revoltă printre liberali și mai mulți membri ai partidului au cerut excluderea lui Veștea din PNL.