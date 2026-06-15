Vladimir Putin i-a transmis urări lui Donald Trump de ziua lui de naștere: „Un politician atât de strălucit și remarcabil”

Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, pe 15 august 2025. Sursa foto: Getty Images

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis duminică urări de ziua de naștere președintelui Statelor Unite, Donald Trump, descriindu-l drept „o persoană și un politician strălucit, remarcabil” și sugerând că cei doi lideri ar putea ridica relațiile dintre țările lor la un nou nivel, potrivit Reuters.

„Stimate domnule președinte, dragă Donald, vă felicit din toată inima, pe dumneavoastră, o persoană și un politician atât de strălucit și remarcabil, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani!”, a declarat Putin în mesajul său publicat pe site-ul Kremlinului, citat de agențiile de presă ruse.

Potrivit consilierului pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, liderul rus a vorbit la telefon cu Trump timp de 55 de minute, iar Putin i-a transmis felicitările într-o manieră „informală”.

În mesajul său, Putin a afirmat că „apreciază înțelegerea reciprocă dintre noi, care ne permite să discutăm deschis și sincer chiar și cele mai complexe probleme de pe agenda bilaterală și internațională”.

„Sunt convins că împreună am putea conferi cu adevărat relațiilor ruso-americane o nouă calitate și, de asemenea, am putea face multe pentru a asigura securitatea și stabilitatea pe scena mondială”, a scris Putin.

Cei doi lideri s-au întâlnit ultima dată în Alaska, în august 2025, într-o încercare de a ajunge la o soluționare a războiului dintre Ucraina și Rusia.

Trump şi-a sărbătorit a 80-a aniversare cu un show la Casa Albă

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi-a sărbătorit cea de-a 80-a aniversare cu un eveniment de arte marţiale mixte (MMA) la Casa Albă, relatează luni PA Media şi dpa. Spectacolul a început la câteva ore după ce Trump şi oficialii iranieni au anunţat că au un acord de pace pentru a pune capăt războiului de patru luni dintre cele două ţări, care a împins preţurile de consum la cel mai înalt nivel din ultimii trei ani, notează Reuters.

Evenimentul Ultimate Fighting Championship (UFC) de duminică, desfăşurat sub avertismente de furtună cu fulgere, a marcat totodată lansarea celebrărilor prilejuite de cea de-a 250 aniversare a Declaraţiei de Independenţă a Statelor Unite.

În deschidere, şeful statului şi şeful UFC, Dana White, au mers împreună din Biroul Oval la balconul Casei Albe cu vedere la arena gigantică de pe peluza de sud, cunoscută ca „the Claw„ (n.r. gheara) şi concepută ca o structură de metal deschisă pe lateral, susţinând o boltă de circa 930 mp.

Apoi, a fost intonat imnul naţional al SUA, în timp ce deasupra zburau o formaţiune de avioane de vânătoare, stârnind urale din partea mulţimii şi scandări de „SUA, SUA”.

Trump şi-a ocupat după aceea locul în apropiere de tradiţionala cuşcă octogonală unde urmau să se desfăşoare cele şapte lupte şi care era decorată cu însemnele sponsorilor - mari corporaţii americane şi unii dintre aliaţii politici ai lui Trump, inclusiv platforma de streaming video Rumble, firma de tehnologie de transport maritim EasyPost şi grupul conservator Turning Point USA.

La câteva minute după ce s-a aşezat, preşedintele a publicat detalii despre acordul cu Iranul pe reţelele de socializare şi a vorbit la telefon cu jurnalişti.

Cine a fost la ziua lui Donald Trump

Între cei 4.000 de invitaţi prezenţi în tribune s-a numărat şi vedeta britanică a boxului la categoria grea, Tyson Fury, purtând o şapcă de baseball cu mesajul „Donald Trump prim-ministru”. Şeful Meta, Mark Zuckerberg, a fost de asemenea văzut vorbind cu preşedintele în timpul unei pauze.

Au mai ocupat locuri lângă cuşcă directorul FBI, Kash Patel, procurorul general interimar al SUA, Todd Blanche, şi preşedintele Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson.

Alte zeci de mii de oameni au urmărit meciurile „Freedom 250” pe un ecran uriaş într-un parc din apropierea Casei Albe, unii călătorind din celălalt capăt al ţării pentru spectacol, care a prilejuit momente insolite, cu luptători surprinşi făcându-şi încălzirea în cadrul formal al Casei Albe.

Biletele pentru participarea la eveniment nu au fost vândute public, Casa Albă selectând militari pentru a ocupa o parte din cele 4.000 de locuri din arenă. Alte bilete au fost controlate de administraţia Trump, iar UFC a oferit o parte unor invitaţi care au plătit peste 1 milion de dolari, a declarat pentru Reuters o sursă informată.

Deşi administraţia a declarat că UFC va acoperi costul de 60 de milioane de dolari, documentele oficiale arată că şapte agenţii, inclusiv Departamentul de Securitate Internă şi Administraţia federală a aviaţiei, au "alocat resurse şi forţă de muncă semnificative" pentru evenimentul controversat, care a făcut obiectul unei contestaţii legale nereuşite.

Subtitrarea evenimentului, transmis în direct pe Paramount+, a fost sponsorizată de Trump Coin, token-urile de aur şi argint cu profilul preşedintelui vândute de familia Trump, iar World Liberty Financial, o firmă de criptomonede susţinută de doi dintre fiii preşedintelui şi de fiul principalului său negociator diplomatic, a contribuit la fondul de premiere a luptătorilor care impresionează oficialii UFC.

Acțiuni legale pentru blocarea evenimentului

Criticii au încercat să blocheze evenimentul prin acţiuni legale, denunţând faptul că Trump permite vechiului său prieten şi aliat Dana White şi UFC să folosească terenul Casei Albe pentru a promova un eveniment sportiv privat şi profitabil.

La rândul ei, mişcarea anti-Trump No Kings („Fără regi”) a făcut apel la organizarea de evenimente la nivel naţional care să coincidă cu show-ul de lupte, dar, în loc de obişnuitele proteste stradale tradiţionale, americanii au fost încurajaţi să se adune în case, centre comunitare şi afaceri locale pentru a viziona un concert organizat la New York consacrat Primului amendament la Constituţia SUA, referitor la garantarea libertăţii de exprimare, libertăţii presei şi libertăţii de întrunire.

După meciuri, unii dintre luptătorii victorioşi l-au salutat pe şeful statului. Luptătorul american Bo Nickal, după victoria sa prin knockout, a sărit peste gardul cuştii pentru a-i strânge mâna lui Trump, care a strâns la rândul lui mănuşile roşii ale sportivului şi l-a bătut cu palma peste umărul transpirat în semn de felicitare.

„Este incredibil”, a spus Nickal ulterior referindu-se la Trump într-un podcast cu Joe Rogan, vechi comentator al UFC. „Doar o persoană foarte specială poate avea tupeul să facă aşa ceva”.

Aproximativ o cincime dintre americani se declară fani MMA, dar, conform unui sondaj Reuters/Ipsos, fanii luptelor nu au în general o opinie deosebit de bună despre prestaţia lui Trump ca preşedinte.