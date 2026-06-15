În urma cutremurului cu magnitudinea 7,8 din Filipine, fundul oceanului s-a înălțat cu doi metri în unele zone: Recifele de corali mor

1 minut de citit Publicat la 10:22 15 Iun 2026 Modificat la 10:22 15 Iun 2026

Clădirea Notre Dame of Dadiangas University s-a prăbușit parțial după cutremurul din Filipine. 9 iunie 2026. Sursa foto: Hepta

Puternicul seism devastator care a lovit sudul Filipinelor la începutul săptămânii trecute a provocat o înălțare a fundului oceanului de până la doi metri în anumite zone costiere, a anunțat duminică Ministerul Mediului din această țară, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Înălțarea fundului oceanului prezintă riscuri importante pentru mediu, în special pentru corali, care riscă să rămână expuși la aer liber.

Cutremurul cu magnitudinea 7,8, produs la 8 iunie, a provocat cel puțin 61 de morți, iar 40 de persoane sunt în continuare date dispărute, potrivit ultimului bilanț al Agenției naționale pentru gestionarea dezastrelor.

Locuitorii insulei Mindanao (sud) au raportat o „ridicare a coaste” la două zile după puternicul cutremur, a explicat ministerul, precizând că, în unele locuri, litoralul s-a retras cu până la 200 de metri.

Coralii și pajiștile marine expuse au început să moară împreună cu organismele care le populează

Motivul: deplasarea fosei Cotabato, la aproximativ 50 de kilometri de Mindanao, care „a împins în sus anumite porțiuni ale coastelor din Sarangani și Davao de Vest (...), ceea ce a condus la apariția (la suprafață a) fundului mării, care anterior era scufundat”, a precizat într-un comunicat Institutul filipinez de vulcanologie și seismologie.

„Ridicarea cartografiată este de aproximativ doi metri”, conform aceleiași surse.

O echipă trimisă la fața locului „a descoperit că porțiuni întinse de coastă, recife de corali și pajiști marine au fost expuse” la suprafață, potrivit ministerului.

La solicitarea AFP, un responsabil nu a putut oferi detalii în acest moment cu privire la amploarea acestui fenomen, din cauza dimensiunilor mari ale zonei care trebuie analizată.

Pe imaginile difuzate de biroul regional al Ministerului Mediului, se pot vedea la suprafață corali acoperiți de cadavre de pești și alte creaturi marine. Locuitorii au contactat autoritățile din teama că fauna și flora în descompunere le-ar putea pune în pericol sănătatea.

„Acești corali și aceste pajiști marine expuse au început să moară împreună cu organismele care le populează, precum peștii de recif, anghilele, scoicile și moluștele”, a precizat ministerul.