Japonia investește 65 de miliarde de dolari în reactoare nucleare mici din SUA, de tipul celor de la Doicești. "Vrem să conducem lumea"

Japonia investește 65 de miliarde de dolari în reactoare nucleare mici din SUA. FOTO: Getty Images

Japonia va investi peste 65 de miliarde de dolari în proiecte americane de reactoare modulare mici (SMR). Banii reprezintă peste 10% din pachetul de investiții de 550 de miliarde de dolari convenit cu administrația Trump în cadrul negocierilor comerciale.

Statele Unite sunt considerate lider în tehnologia SMR și vor să folosească investițiile japoneze pentru a extinde rapid producția de energie nucleară. Decizia marchează o schimbare importantă în politica nucleară americană, care a stagnat mult timp după accidentul de la Three Mile Island, din 1979.

Prin aceste investiții, Japonia ar urma să joace un rol important în construirea lanțului de aprovizionare pentru noile reactoare nucleare și să participe la proiectele energetice de nouă generație conduse de Statele Unite.

Potrivit Nikkei, ministrul japonez al Economiei, Ryosei Akazawa, și secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, au discutat online la începutul lunii despre folosirea pachetului japonez de investiții în SUA pentru construirea și extinderea centralelor nucleare. Detaliile ar urma să fie incluse în următoarele runde de investiții japoneze, care vor fi anunțate după această vară.

Guvernul japonez negociază investiții de până la 40 de miliarde de dolari în proiectele SMR dezvoltate de GE Vernova și Hitachi. Alte până la 25 de miliarde de dolari ar putea merge către proiectele companiei americane NuScale Power. Primul proiect analizat este în statul Tennessee, iar autoritățile americane ar fi început deja procedurile de autorizare.

Howard Lutnick a declarat pentru Nikkei că Statele Unite și Japonia au ocazia să construiască împreună un lanț de aprovizionare pentru reactoarele modulare mici și să exporte această tehnologie în întreaga lume. "Vrem să conducem lumea în domeniul reactoarelor modulare mici", a spus oficialul american.

Construcția de centrale nucleare noi în SUA a fost blocată timp de decenii după accidentul de la Three Mile Island. Reactorul 3 de la centrala Vogtle, pus în funcțiune în 2023, a fost primul nou reactor nuclear comercial construit în Statele Unite în aproximativ 30 de ani.

Președintele Donald Trump vrea ca producția de energie nucleară a Statelor Unite să crească de patru ori până în 2050. În mai 2025, el a anunțat mai multe ordine prezidențiale pentru accelerarea aprobării reactoarelor mici și pentru construirea a zece reactoare nucleare mari până în 2030.

Schimbarea este determinată în mare parte de creșterea rapidă a consumului de energie provocată de inteligența artificială. Centrele de date consumă tot mai mult curent, iar cererea ar putea crește de două-trei ori în următorii cinci ani. Fără noi surse de energie, SUA riscă să se confrunte cu un deficit important.

Reactoarele modulare mici produc mai puțină energie decât reactoarele nucleare clasice, dar au un avantaj important: pot fi fabricate în serie și instalate mai aproape de centrele de date. Companii mari din tehnologie, inclusiv Amazon, pregătesc investiții în acest domeniu. Unele estimări arată că în SUA ar putea fi construite peste 300 de astfel de reactoare până în 2050.

Lutnick a mai spus că dezvoltarea centrelor de date și a industriei semiconductorilor face ca Statele Unite să aibă nevoie de tot mai multă energie. În opinia sa, energia nucleară este o investiție foarte bună și răspunde intereselor pe termen lung ale Statelor Unite și Japoniei.

Deși aproximativ 20 de țări lucrează la proiecte SMR, puține au început efectiv construcția unor reactoare pentru utilizare comercială. În prezent, China și Canada se află printre statele cele mai avansate. În plus, cele mai multe reactoare nucleare mari începute în ultimul deceniu la nivel mondial sunt construite de China sau Rusia.

Statele Unite și Japonia vor să recupereze acest decalaj prin investiții comune în noua generație de reactoare nucleare mici, mizând pe tehnologie, capital și lanțuri de aprovizionare proprii.

Japonia este însă preocupată de cine ar răspunde financiar dacă una dintre centralele nucleare din SUA, în care investește, ar provoca un accident. Un oficial american de rang înalt a dat asigurări că proiectele sunt americane și că Japonia nu va avea răspundere directă. Washingtonul ar urma să clarifice aceste aspecte în negocierile finale.