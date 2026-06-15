Lamine Yamale nu va juca în primul meci al Spaniei de la Cupa Mondială 2026. „Vom vedea cum vor decurg lucrurile”

Superstarul Spaniei, Lamine Yamal. Foto: Getty Images

Superstarul Spaniei, Lamine Yamal, nu va fi titular în meciul de debut de la Cupa Mondială 2026 împotriva naționalei Capului Verde, deși și-a revenit la timp după o accidentare la coapsă și a fost declarat apt, a anunțat selecționerul Spaniei, Luis de la Fuente, citat de AFP, potrivit Agerpres.

„Cea mai bună veste este că Lamine este în formă maximă, s-a pregătit foarte bine și se antrenează foarte bine, la fel ca Nico (Williams) și Victor (Munoz). Este disponibil, chiar dacă nu va fi titular în meci, dar vom vedea cum vor decurg lucrurile”, a spus De la Fuente.

„El este pregătit să joace mâine (n.r. - luni) fără nicio problemă. Nu pentru 90 de minute, dar să intre la un moment dat, este în formă perfectă pentru a juca câteva minute. Dacă nu ar fi așa, nici măcar nu ar fi pe bancă”, a adăugat selecționerul ca răspuns la o a doua întrebare referitoare la vedeta sa de 18 ani, care nu a mai jucat din 22 aprilie.

Când a fost întrebat despre statutul Spaniei de favorită, antrenorul nu a vrut să răspundă direct: „Ce înseamnă asta în sport? Te plasează printre potențialii pretendenți, dar doar unul poate câștiga. Acord importanță acestui lucru pentru că aduce un omagiu parcursului excepțional al anumitor jucători. Nu am văzut niciodată o Cupă Mondială cu atât de mulți candidați cu adevărat capabili să o câștige”.

Luni, Spania își începe campania în Cupa Mondială 2026 la Atlanta împotriva Capului Verde.

„Primul meci ajută la creșterea încrederii. Este important mental, pentru că turneul este foarte lung, așa că este bine să câștigi încredere”, a declarat Alex Baena în cursul zilei la Universitatea Kennesaw (Atlanta), unde selecționata „La Roja” a susținut ultima sesiune completă de antrenament înainte de meciul de luni.

Spania va mai juca în Grupa H cu Arabia Saudită (21 iunie) și cu Uruguayul (27 iunie).