Cine transmite la TV primul meci al Spaniei la CM 2026, una dintre favoritele turneului. La ce oră debutează Iranul

Spania, campioana europeană en-titre şi una dintre favoritele de la Cupa Mondială 2026. Foto: Profimedia Images

Spania, campioana europeană en-titre şi una dintre favoritele de la Cupa Mondială 2026, intră şi ea în competiţia din America, luni. De la ora 19.00, ibericii vor întâlni Capul Verde, o naţională exotică, în direct la Antena 1. Programul zilei a 5-a de la CM 2026 mai include şi partida Iran – Noua Zeelandă, în noaptea de luni spre marţi, de la ora 04.00. Meciul va fi difuzat, de asemenea, de Antena 1.

Programul zilei a 5-a la CM 2026

19:00 – Spania – Capul Verde (Antena 1, AntenaPLAY)

22:00 – Belgia – Egipt (Antena 1, AntenaPLAY)

01:00 – Arabia Saudită – Uruguay (Antena 1, AntenaPLAY)

04:00 – Iran – Noua Zeelandă (Antena 1, AntenaPLAY)

Spania, una dintre preferatele lui Piţurcă

Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă, este de părere că Spania are mari şanse să câştige Cupa Mondială 2026.

"Eu rămân la părerea că Spania, datorită faptului că are mulți tineri în echipă și au un joc foarte bine pus la punct, are mari șanse de a câștiga. Franța are echipă care are jucători foarte puternici. Jocul lor șchiopătează.

Mi se pare că se mizează pe câțiva jucători care din punctul meu de vedere n-ar mai trebui să fie la echipa națională. Acum va depinde foarte mult de moment. Eu mă gândesc și la Argentina, chiar dacă văd că în top nu e pusă în primele trei echipe care ar putea câștiga Cupa Mondială.

Dar să nu uităm că cel mai mare jucător de pe planetă joacă la Argentina, chiar dacă are anii pe care îi are, joacă într-un campionat, să spunem, mai slab al lui. Messi rămâne totuși cel mai bun jucător de pe planetă și Argentina are şi ea o șansă de a câștiga acest turneu", a declarat Piţurcă pentru Antena 3 CNN.

Iran joacă la Los Angeles

Partida Iran – Noua Zeelandă se va juca pe SoFi Stadium, în Los Angeles, California. Iranienii au avut emoţii cu obţinerea vizelor pentru SUA, înaintea Cupei Mondiale 2026. De altfel, deşi ei dispută cele trei partide din grupă în SUA, şi-au stabilit cantonamentul în Tijuana, Mexic.

15 membri ai staffului tehnic al echipei naţionale a Iranului au fost refuzaţi pentru a acordarea vizelor americane. Incertitudinea privind obţinerea vizelor pentru SUA, din cauza conflictului în curs din Orientul Mijlociu, a obligat echipa naţională a Iranului să îşi mute cartierul general de la Tucson (Arizona), în Tijuana, Mexic, deşi îşi joacă cele trei meciuri din grupă în Statele Unite.