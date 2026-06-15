Trump amenință Franţa că va taxa vinul cu 100% dacă nu renunţă la taxa pe veniturile din serviciile digitale

1 minut de citit Publicat la 10:19 15 Iun 2026 Modificat la 10:19 15 Iun 2026

Trump amenință Franţa că va taxa vinul cu 100% dacă nu renunţă la taxa pe veniturile din serviciile digitale. FOTO: Profimedia Images

Preşedintele Donald Trump a avertizat luni că Statele Unite nu vor avea altă soluţie decât să impună taxe vamale de 100% vinului franţuzesc dacă Parisul nu elimină taxa digitală impusă giganţilor tehnologici americani, transmite Reuters.

Într-un interviu acordat publicaţiei New York Post, Trump a precizat că i-a transmis un avertisment direct preşedintelui Emmanuel Macron, cerând eliminarea taxei de 3% impusă giganţilor tehnologici americani. În caz contrar, preşedintele american a arătat că Franţa se va confrunta cu taxe vamale pe piaţa din SUA.



Trump i-a cerut omologului francez să nu impună taxe companiilor din SUA şi, dacă o face, a precizat nu va avea altă alegere decât să impună taxe vamale de 100% vinului şi şampaniei provenite din Franţa.



Oficialii de la Casa Albă şi Palatul Elysee nu au răspuns imediat solicitărilor de a face comentarii.



Alcoolul este printre principalele exporturile ale UE în SUA, în 2024 având o valoare de aproximativ nouă miliarde de euro (10,46 miliarde de dolari), conform datelor Eurostat, iar anumite produse, cum ar fi coniacul Remy Martin şi şampania, sunt fabricate doar în anumite regiuni europene.



Franţa impune din 2019 o taxă de 3% pe veniturile din serviciile digitale obţinute în Franţa de companii cu venituri de peste 25 milioane euro acolo şi 750 milioane euro pe plan mondial.