INS: Producţia industrială a scăzut în primele patru luni cu 2,2%. Declinul, generat de industria prelucrătoare şi cea extractivă

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Producţia industrială a scăzut, în primele patru luni din acest an comparativ cu perioada similară din 2025, atât ca serie brută, cu 2,2%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cu 2,6%, arată datele publicate, luni, de Institutul Naţional de Statistică (INS), notează Agerpres.

Declinul producţiei industriale în perioada ianuarie - aprilie 2026 a fost generat de scăderile înregistrate de industria prelucrătoare (-3,5%) şi industria extractivă (-1%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 5,7%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în perioada menţionată, a fost mai mică cu 2,6%, ca efect al scăderilor înregistrate de industria prelucrătoare (-4%) şi industria extractivă (-1%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 5,3%.

În luna aprilie 2026, producţia industrială (serie brută) a scăzut faţă de luna precedentă cu 10,3%, ca efect al scăderilor din cele trei sectoare industriale: producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (-14,2%), industria prelucrătoare (-9,9%) şi industria extractivă (-7,8%).

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mare faţă de luna precedentă cu 1,5%. Industria prelucrătoare a crescut cu 2%, în timp ce industria extractivă şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat au scăzut cu 2,9%, respectiv cu 0,4%.

Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială (serie brută) a scăzut cu 3%, ca urmare a scăderilor industriei prelucrătoare (-4%) şi industriei extractive (-0,9%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 3,4%.

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a fost mai mică faţă de luna corespunzătoare din anul precedent cu 3,1%, din cauza scăderilor industriei prelucrătoare (-4,3%) şi industriei extractive (-1%). Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescut cu 3,5%.