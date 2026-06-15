BBC: Agenții OnlyFans le bat și le amenință pe creatoarele de conținut și le rețin 70% din câștiguri

În timp ce OnlyFans înregistrează profituri record, în spatele ecranelor a înflorit o piață neagră a exploatării. Agențiile care promit să transforme creatoarele în vedete au devenit, pentru multe dintre acestea, un coșmar: un sistem bazat pe contracte abuzive, șantaj și violență. Odată ce semnează, multe tinere descoperă că au pierdut nu doar controlul asupra banilor, ci și controlul asupra propriei vieți, dezvăluie o investigație BBC.

Rebecca, o creatoare de conținut pe OnlyFans, a apelat la o agenție după ce i s-a promis că o vor ajuta să câștige mai mult pe platforma destinată adulților. În schimb, spune ea, a fost abuzată, fiica ei a fost amenințată și bărbați mascați au fost trimiși să o atace la ea acasă.

„La început au fost drăguți”. Tânăra de 29 de ani din sudul Țării Galilor povestește că noii ei manageri îi spuneau cât de frumoasă este și că „n-au mai văzut o fată” ca ea. Însă, în doar câteva săptămâni, au devenit „foarte autoritari”, începând să-i critice aspectul și să-i interzică să mai iasă cu prietenii, a declarat ea pentru documentarul BBC Three, OnlyFans: Inside the Machine.

Comportamentul abuziv s-a agravat după ce Rebecca și-a schimbat datele de logare la cont, de teamă că agenția - care avea acces la profilul ei - o va bloca.

„Voi scăpa de tine și de fiica ta”

O cărămidă i-a spart fereastra și, câteva săptămâni mai târziu, doi bărbați mascați au apărut la ușa ei. Unul a intrat în casă, a strangulat-o și a aruncat-o „pe scări în sus și în jos”, povestește ea. Rebecca a arătat jurnaliștilor BBC fotografii cu vânătăile de pe picioare și gât.

Experiența ei face parte dintr-un tipar de acuzații la adresa agenților care se autointitulează „manageri OnlyFans” (OFM). Aceștia promit că ajută creatoarele să-și dezvolte afacerea, dar investigația BBC arată că, deseori, sunt exploatatori și violenți.

BBC a discutat cu 60 de creatoare din Marea Britanie și s-a infiltrat într-unul dintre cele mai mari grupuri private de Telegram pentru agenți, numit OFM Empire, care are 24.000 de membri. Acolo a găsit sfaturi despre cum să „semneze” creatoare, cum să preia controlul conturilor și cum să facă profit folosind frecvent amenințarea cu violența. Un utilizator a numit asta „metoda proxenetului”.

OnlyFans știe de existența managerilor abuzivi de cel puțin patru ani, de când acuzațiile au apărut prima dată în presa internațională. Însă, pentru prima dată, investigația se concentrează pe Marea Britanie, unde are sediul OnlyFans. Juriștii și experții în drepturile omului care au văzut dovezile BBC spun că platforma nu face suficient pentru a-și proteja utilizatorii de exploatare.

„Ceea ce a trăit Rebecca sunt semne clare de exploatare: control, coerciție, presiune financiară și imposibilitatea de a pleca liberă”, a declarat pentru BBC Eleanor Lyons, comisarul independent pentru anti-sclavie din Marea Britanie. „Este un aspect pe care guvernul trebuie să-l analizeze... avem o platformă care facilitează exploatarea și abuzul”.

OnlyFans: „Acuzația că «închidem ochii» este nefondată”

Compania susține că tratează siguranța utilizatorilor „incredibil de serios” și investește „masiv” în măsuri de protecție, adăugând că îndeplinește toate obligațiile legale conform Legii Siguranței Online.

„Relația OnlyFans este cu creatorii și fanii noștri; nu avem nicio legătură și nu susținem terțe părți, inclusiv agențiile de management. Din păcate, nu putem monitoriza sau influența relațiile contractuale pe care creatorii aleg să le încheie în afara platformei”.

Peste 4,6 milioane de creatori OnlyFans încarcă conținut pentru abonații care plătesc. Platforma reține un comision de 20%. Compania care operează OnlyFans, Fenix International Limited, a raportat un profit anual înainte de taxe de 513 milioane lire sterline.

Agenții OnlyFans care iau până la 70% din profit

În jurul platformei a crescut un ecosistem global de manageri care urmăresc câștiguri rapide. Ei promit să atragă abonați și, la schimb, iau o parte din veniturile brute ale creatorilor - de obicei 50%.

Gia Clarke, o creatoare din Marea Britanie activă încă de la lansarea platformei, spune că primește mai multe mesaje de la manageri decât de la fani. „Conceptul este bun, dar sunt prea mulți oameni necalificați... pentru că nu există reglementări, modelele nu știu în cine să aibă încredere”, spune ea, descriindu-i pe unii dintre acești manageri drept „prădători”.

Contractele văzute de BBC arată manageri care rețin până la 70% din câștiguri, cer acces total la parole și impun amenzi dacă cineva vrea să plece mai devreme.

„Acești manageri profită... transformând creatorii în niște servitori, prinși într-un contract nedrept”, spune Matt Jury, avocat specializat în drepturile omului.

Sophie Kemp, expertă în drept public la firma Kingsley Napley, adaugă: „Nu este deloc un contract echitabil. Par să fie primul pas către exploatarea creatorilor”.

Mai multe creatoare au povestit că managerii le-au accesat conturile și apoi le-au mințit cu privire la venituri. O alta spune că managerul i-a schimbat parola pentru a o bloca, iar alta susține că acesta i-a modificat datele bancare pentru ca banii să ajungă direct la el. Tactici similare sunt discutate deschis pe canalul de Telegram OFM Empire. „Creează un e-mail și o parolă pentru contul lor de OnlyFans. Să nu se poată loga”, scrie un utilizator. „Am control deplin asupra a tot”.

OnlyFans susține că are „procese stricte de înregistrare și control al plăților”. Dacă apar suspiciuni, platforma restricționează contul și investighează, au adăugat ei. Totuși, când o reporteriță BBC și-a creat un cont cu o fotografie verificată, a reușit să folosească contul bancar al unui coleg pentru a primi plăți de test.

OnlyFans a precizat pentru BBC că furnizorii lor de plăți terți verifică beneficiarul, iar dacă verificarea eșuează, plata este respinsă.

Taxă de reziliere de 10.000 de lire sterline

Rebecca povestește că a schimbat parola după ce o prietenă a fost blocată de același manager fără consimțământul ei. Apoi au urmat telefoanele și mesajele abuzive. „Îmi trimite adresa mea, îmi spune cum o să mă târască pe mine și pe fiica mea de păr”, spune ea. „Ne vedem curând, târfă”, scria într-un alt mesaj văzut de BBC.

Când a fost atacată, trei săptămâni mai târziu, Rebecca este convinsă că totul a fost legat de managerul ei: „Nu am avut nicio problemă cu nimeni altcineva”.

Nu este singura care a primit amenințări. O altă femeie povestește că, după ce a refuzat să plătească o „taxă de reziliere” de 10.000 de lire sterline cerută de manager, acesta i-a spus că „o să primească ce merită”. „Îmi spunea povești despre cum a șters conturile altor fete, cum a trimis avocați la ușă... primeam mesaje în fiecare săptămână: «Așteaptă doar, vine și rândul tău».

Leanne, 33 de ani, a semnat un contract care dădea managerului acces la cont și 50% din venituri. Deși a specificat că nu face conținut explicit, a fost constant presată. „Am acceptat să filmez unul ca să-i fac să tacă”, spune ea. Ulterior, a descoperit că videoclipul fusese vândut pe o sumă derizorie, mult sub prețul stabilit. „M-am simțit scârbită și degradată”, spune Leanne, care a încetat să mai posteze.

Riley, o altă creatoare, a încercat să alerteze OnlyFans despre grupurile de tip „OFM Empire” unde se vindeau contracte fără știrea fetelor. I s-a cerut „dovezi”, a trimis capturi de ecran, dar i s-a spus ulterior că nu sunt suficiente pentru a lua măsuri.

„E chestiune de timp până când OnlyFans se va confrunta cu procese”

Comisarul anti-sclavie spune că este „alarmant” faptul că aceste cazuri raportate nu sunt tratate corespunzător de platformă, ridicând semne de întrebare serioase privind îndeplinirea obligațiilor legale. Ofcom, autoritatea de reglementare, a calificat mărturiile drept „profund îngrijorătoare”, deși a menționat că infracțiunile comise complet offline nu intră sub incidența Legii Siguranței Online.

Lily Phillips, una dintre cele mai bine plătite creatoare din Marea Britanie, spune că lipsa de reglementare creează „un spațiu periculos unde persoanele vulnerabile sunt exploatate”.

Sophie Kemp, avocata citată anterior, crede că „este doar o chestiune de timp până când OnlyFans se va confrunta cu procese pentru neglijență din partea creatorilor care au suferit prejudicii”.

Rebecca spune că a vrut să le dovedească celor din fosta agenție că poate reuși singură. Acum este semnată cu o agenție condusă de femei și spune că se simte mult mai bine. „Nu o să fac asta pentru totdeauna”, spune ea, sperând ca, într-o zi, să strângă destui bani pentru a-și deschide propria școală de echitație.