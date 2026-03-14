Agenția Mondială Anti-Doping ia în calcul interzicerea participării lui Trump la Olimpiada de la Los Angeles și a CM Fotbal din SUA

Agenția Mondială Antidoping (WADA) are în vedere rescrierea regulilor sale pentru a încerca să interzică președintelui Donald Trump și tuturor oficialilor guvernamentali americani participarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, o mișcare care ar putea avea implicații și pentru Cupa Mondială găzduită de SUA în această vară, potrivit AP.

Propunerea, aflată pe ordinea de zi a reuniunii de marțea viitoare a comitetului executiv al organismului global de supraveghere a luptei antidoping, este cea mai recentă manevră rezultată dintr-un refuz de ani de zile al guvernului american de a-și plăti cotizațiile anuale către WADA. Refuzul face parte din protestul unanim și bipartizan al guvernului american față de modul în care agenția a gestionat un caz care implică înotători chinezi și alte probleme.

Purtătorul de cuvânt al WADA, James Fitzgerald, a declarat că „nu este nimic nou aici”, menționând că discuțiile legate de problema a ceea ce trebuie făcut în cazul reținerii finanțării de către guverne au loc încă din 2020 și nu sunt legate direct de SUA.

Propunerea a fost, de fapt, adusă în discuție pentru prima dată în 2024, când autoritățile americane au făcut lobby cu succes pentru respingerea acesteia. SUA și-au pierdut de atunci locul în comitetul executiv.

„În ciuda amenințărilor tot mai mari din partea WADA, continuăm să ne menținem fermi în cererea noastră de responsabilitate și transparență din partea WADA pentru a asigura o concurență loială în sport”, a declarat Sara Carter, directoarea Biroului Național pentru Controlul Drogurilor (ONDCP) din SUA.

Ce consecințe ar avea schimbarea regulilor

Regula, dacă va fi adoptată, ar trebui să fie în mare parte simbolică, având în vedere limitele pe care o federație sportivă internațională le-ar putea impune președintelui unei țări care participă la un eveniment în interiorul propriilor granițe.

„Nu am auzit niciodată de o fundație elvețiană cu un buget de 50 de milioane de dolari care să poată aplica o regulă care, de exemplu, să împiedice președintele Statelor Unite să meargă undeva”, a declarat predecesorul lui Carter la ONDCP, Rahul Gupta, care a făcut parte din comitetul executiv al WADA acum doi ani și a condus mișcarea de respingere a propunerii. „Și următoarea întrebare pe care trebuie să ți-o pui este: Cum vei aplica această regulă? Vor posta o notificare roșie de la Interpol? Este absurd. Este clar că nu s-au gândit bine la asta.”

Într-un comunicat de presă, WADA a declarat că articolul AP este „complet înșelător”,precizând că, dacă propunerile discutate ar fi „introduse, având în vedere că regulile nu s-ar aplica retroactiv, Cupa Mondială FIFA, LA și Jocurile de la Salt Lake City (din 2034) nu ar fi acoperite”.

Următoarea întâlnire a Consiliului Fundației, care va lua decizia finală, este programată pentru noiembrie. Totuși, WADA a precizat luna trecută că propunerea ar putea fi analizată și prin circulare sau în cadrul unei întâlniri extraordinare, dacă va fi necesar, pentru a nu întârzia implementarea.