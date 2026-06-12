Povestea unui chinez care a supraviețuit 7 zile plutind pe mare mâncând crabi. A căzut în apă după ce a alunecat de pe un dig

Qin Jianping nu înotase niciodată în mare până în seara incidentului. Sursa colaj foto: captură video Faebook/China Xinhua News

Un afacerist din China a reușit să supraviețuiască timp de șapte zile plutind în derivă, în largul mării, agățat de o geamandură, după ce a căzut în apă în timp ce se plimba pe un dig. S-a hrănit cu crabi cruzi și a luptat cu frigul, deshidratarea şi halucinaţiile până când a fost salvat de doi pescari. Aceştia l-au găsit plutind dezbrăcat la aproape 10 kilometri de coasta insulei Hainan.

Un afacerist din China a supraviețuit 7 zile plutind pe mare mâncând crabi cruzi

În vârstă de 40 de ani, Qin Jianping se afla în vacanță în capitala provinciei Hainan, Haikou, la finalul lunii trecute. Pe 27 mai, în timpul unei plimbări nocturne pe un dig, a alunecat pe o coajă de fruct aruncată pe jos și a căzut în mare, fiind luat de valurile puternice, potrivit agenției Xinhua, relatează The Independent.

Afaceristul nu avusese niciodată experiența înotului în mare până în seara incidentului şi, pentru a se deplasa mai ușor în apă, el a decis să se dezbrace complet şi să renunţe la pantofi, ceas şi la inel.

"Marea nu este deloc ca o piscină. Nu puteam atinge fundul și valurile uriașe mă împingeau tot mai departe. De fiecare dată când reușeam să înot un metru spre țărm, valurile mă trăgeau înapoi trei sau patru metri. Nu aveam nicio șansă să mă întorc înotând", a povestit Qin Jianping pentru Xinhua.

La scurt timp după ce a fost luat de curenți, bărbatul a găsit o geamandură de care s-a agățat și pe care a rămas până când a fost observat de doi pescari.

Qin Jianping, despre lupta cu halucinațiile, frigul și foamea

După două zile fără hrană și fără somn, afaceristul a început să aibă halucinații. Totodată, țărmul dispăruse complet din câmpul său vizual.

"Soarele mă ardea în timpul zilei, dar apa îmi fura căldura corpului. După două sau trei zile în derivă, marea mi se părea la fel de rece ca un frigider", a mai povestit acesta.

Pentru a se încălzi în timpul nopții, când temperaturile scădeau foarte mult, Qin a recurs la o metodă extremă: urina pe el.

"Urina este o sursă de căldură. Mă strângeam ghem și încercam să păstrez acea mică urmă de căldură pentru a mă încălzi", a explicat bărbatul, care este originar din Regiunea Autonomă Guangxi Zhuang.

Afaceristul a supraviețuit mâncând aproape 80 de crabi cruzi

În a cincea zi a observat o geamandură portocalie de navigație, acoperită cu crabi marini mici. A mâncat aproximativ 80 de crabi cruzi, care au devenit singura sa sursă de hrană până la salvare.

Pentru a-și potoli setea, a încercat să bea apă de mare și chiar propria urină. Salvarea a venit pe 2 iunie, după șapte zile petrecute în derivă, când a fost observat de doi pescari din Chengmai. În acele momente, Qin Jianping era inconştient, conform sursei citate.

El era atât de slăbit și dezorientat, încât a crezut că atinge cadrul unei uși și că este întâmpinat de prieteni atunci când pescarii i-au întins o bucată de lemn pentru a-l trage la bord.

"Acum că ești cu noi, fii liniștit, nu vei muri", i-au spus pescarii.

Zheng Shizhong, unul dintre salvatori, a mai mărturisit într-un interviu: "Mi-a stat inima când l-am văzut". Celălalt pescar, Fu Tingsan, și-a amintit că bărbatul le-a spus imediat după salvare: "Cred că mor".

Ulterior, acesta din urmă a mai declarat: "I-am răspuns: «Nu vei muri. Ai dat peste niște pescari. Te vom duce acasă»".

După ce i-au curățat rănile, i-au dat apă și haine uscate, pescarii l-au adus la țărm în aproximativ o oră și jumătate.

Soția lui Qin Jianping îl credea deja mort

Între timp, soția lui ajunsese în Hainan pentru a-l căuta și a mărturisit că acceptase deja că acesta murise și că nu-l va mai găsi niciodată.

"Umplusem trei sticle cu apă de mare pe care voiam să le duc în Guangxi drept amintire pentru înmormântare", a declarat femeia.

Qin Jianping a fost internat la Spitalul Popular din Chengmai şi a fost transferat într-o secție normală, după două zile petrecute la Terapie Intensivă.

Medicii au spus că suferea de deshidratare severă și de infecții ale pielii provocate de expunerea îndelungată la apă și soare, însă starea sa este acum stabilă.