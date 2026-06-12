Avionul Papei Leon s-a stricat în Insulele Canare: Suveranul Pontif a fost dat jos din aeronavă înainte de decolare

Avionul Papei Leon s-a stricat în Insulele Canare. Foto: Profimedia Images

O problemă la nivelul motorului a fost detectată la avionul papei Leon al XIV-lea în Insulele Canare, chiar înainte de plecarea sa de vineri spre Roma, care l-a obligat pe Suveranul Pontif să coboare din aeronavă, au constatat jurnaliştii de la AFP prezenţi la faţa locului, potrivit Agerpres.

Regele Felipe al VI-lea al Spaniei, care venise să îl salute pe papă pe pista aeroportului, a urcat pentru scurt timp la bordul avionului, înainte ca cei doi să părăsească aparatul de zbor şi să se întoarcă în terminalul Aeroportului Tenerife-Nord în jurul orei 15:30 GMT.

"Plecarea avionului papei este întârziată cu o jumătate de oră din cauza unei probleme tehnice a avionului", a precizat la ora 15:45 GMT, într-un scurt comunicat de presă, serviciul de comunicare al organizatorilor vizitei papale în Spania.

După ce evocase o problemă tehnică într-un prim anunţ, comandantul de bord a vorbit apoi despre "o defecţiune la pornirea motorului", care "este probabil cauzată de vânt".

"Echipa noastră de mentenanţă sugerează să remorcăm avionul, să-l poziţionăm cu faţa spre vânt şi să încercăm o nouă pornire a motorului", a continuat el.

"Vom face această încercare. Dacă va avea succes, vom putea pleca", a concluzionat comandantul de bord.

Aproximativ 80 de jurnalişti se află în continuare la bordul avionul companiei spaniole Iberia, precum şi reprezentanţi ai Vaticanului şi membri ai clerului.

Papa Leon al XIV-lea ar trebui să plece vineri spre Roma după o vizită de şapte zile în Spania.

El a sosit vineri dimineaţă pe Insula Tenerife din Arhipelagul Canare, venind de pe insula vecină Gran Canaria, unde se aflase începând de joi.