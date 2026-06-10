Papa Leon s-a întâlnit cu Bad Bunny la Madrid. Suveranul Pontif chiar a glumit pe seama momentului

Bad Bunny, un catolic convins, a cerut să îş întâlnească pe Papa Leon, iar Suveranul Pontif a acceptat. Sursa foto: Hepta

Deşi iniţial era doar un zvon, ulterior biroul de presă al Sfântului Scaun a confirmat că întâlnirea Papei Leon cu celebrul artist Bad Bunny a avut loc cu ocazia spectacolului organizat de Arhiepiscopia de Madrid pe stadionul Bernabeu, unde au fost prezenţi 80.000 de credincioşi.

Popularul cântăreț portorican Bad Bunny se afla la Madrid în aceleași zile în care Papa a sosit în capitala Spaniei. A ieșit la iveală că Bad Bunny, un catolic convins, a cerut să îl întâlnească pe Papă, iar Suveranul Pontif a acceptat. Întâlnirea a avut loc cu ocazia concertului Arhiepiscopiei de Madrid de pe stadionul Bernabeu și, pentru că a fost privată, a rămas confidențială, relatează La Repubblica.

Cântărețul a fost însoțit de familia sa, iar Papa Leon l-a întâmpinat și i-a adresat un scurt salut înainte de a părăsi stadionul unde erau prezenți 80.000 de credincioşi.

Momentul a fost atât de așteptat încât chiar şi Papa a glumit pe seama acestei întâlniri la sosirea la Madrid. Comentând despre renașterea credinței în rândul tinerilor spanioli, alături de jurnaliști la bordul zborului de la Roma spre Spania, Papa a spus: „Dacă îi întrebați pe tineri dacă vor să-l vadă pe Bad Bunny sau pe Papa, cred că mulți vor spune Bad Bunny. Dar unii vor spune pe Papă, și asta nu e puțin lucru”.

Născut Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny a crescut într-o familie catolică și spune că religiozitatea mamei sale i-a influențat profund credințele. A cântat în corul bisericii până la vârsta de 13 ani, dar ulterior s-a distanțat de religia instituțională. „Eu nu mă rog, dar familia mea o face pentru mine”, a spus el într-un interviu din 2023 acordat pentru Vogue Italia.

Vedeta pop portoricană a ales Spania ca punct de plecare pentru turneul său european, cu 10 concerte la Madrid și două la Barcelona. Artistul a vândut deja peste 600.000 de bilete, cu prețuri care pornesc de la 80 de dolari şi pot ajunge la revânzare şi până la peste 1.000 de dolari.