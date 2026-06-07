Peste 1,2 milioane de oameni au participat la slujba oficiată de Papa Leon, duminică, în centrul Madridului

Peste 1,2 milioane de oameni au participat la sluja oficiată de Papa Leon la Madrid. Sursa foto: Profimedia

Peste 1,2 milioane de oameni s-au adunat duminică dimineaţă pe străzile din centrul Madridului pentru a participa la o slujbă oficiată de Papa Leon al XIV-lea în a doua zi a vizitei sale în Spania, au anunţat organizatorii, notează Agerpres.

Regele Felipe al VI-lea şi regina Letizia, care l-au întâmpinat pe Papă sâmbătă la sosirea sa în capitala spaniolă, au participat la slujbă în emblematica Plaza de Cibeles, unde fanii Real Madrid se adună de obicei pentru a sărbători titlurile clubului de fotbal.

Mulţimile au fluturat steaguri şi au strigat "Trăiască Papa!", în timp ce Leon se apropia în papamobilul său alb; unii au aruncat petale de flori la sosirea papei în piaţă.

Suveranul pontif i-a îndemnat în predica sa pe credincioşi să-i ajute pe ceilalţi, spunând că Dumnezeu este alături de "cei săraci, cei asupriţi, cei singuri şi părăsiţi".

Înainte de slujbă, Papa şi-a exprimat speranţa că Madridul "va rămâne un oraş primitor şi incluziv, unde viaţa socială este inspirată de valori umane autentice", într-un mesaj scris în cartea de oaspeţi, la primirea cheilor oraşului.

Problema migranţilor, printre temele abordate la vizita Papei în Spania

Vizita Papei se concentrează pe problema migranţilor, un subiect care polarizează dezbaterile în multe ţări, inclusiv în Spania. Leon şi-a început vizita la Madrid sâmbătă cu întâlniri cu migranţi şi persoane fără adăpost şi o rugăciune la care au asistat circa 600.000 oameni, în majoritate tineri, în faţa stadionului Bernabeu.

Marţi, Leon al XIV-lea va călători la Barcelona, unde va oficia o slujbă la celebra La Sagrada Familia. Joi şi vineri, papa este aşteptat în Insulele Canare, principalul punct de intrare în Spania pentru migranţii fără acte, unde va aduce un omagiu miilor de oameni care au pierit în timpul periculoasei traversări a Atlanticului.