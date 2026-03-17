Incendiu puternic într-un zgârie-nori din Manhattan, chiar înainte de parada de Sf. Patrick. Coloana de fum se ridică peste New York

1 minut de citit Publicat la 16:46 17 Mar 2026 Modificat la 16:59 17 Mar 2026

Incendiu în Midtown Manhattan, New York, 17 martie 2026. Sursa foto: Profimedia Images

Un incendiu puternic a izbucnit marți într-o clădire de birouri din Manhattan, chiar în apropierea punctului de start al tradiționalei parade de Ziua Sf. Patrick din New York, determinând intervenția rapidă a pompierilor, potrivit CBS News.

Potrivit primelor informații, focul se manifestă la nivelul acoperișului unei clădiri situate pe East 43rd Street, între Fifth Avenue și Madison Avenue, la doar un bloc distanță de traseul paradei.

Imagini surprinse la fața locului arată un nor dens de fum negru ridicându-se deasupra zonei.

Incidentul are loc chiar înainte de începerea paradei, programată să pornească la ora 11:00, ora locală, (ora 18:00 în România) de pe 44th Street, de-a lungul Fifth Avenue.

Autoritățile estimează că aproximativ două milioane de persoane urmează să se alinieze pe traseu pentru a participa la eveniment.

Nori uriași de fum negru puteau fi văzuți ridicându-se de pe acoperișul clădirii, în timp ce sirenele răsunau, potrivit imaginilor publicate de FDNY (Fire Department New York).

Alte înregistrări distribuite pe rețelele sociale au surprins flăcări izbucnind din partea superioară a clădirii înalte.

The FDNY is operating at a fire on East 43rd Street in Manhattan.

Un mesaj transmis prin sistemul Notify NYC avertizează populația să se aștepte la întârzieri în trafic, închideri de străzi, perturbări ale transportului public și prezență masivă a echipajelor de intervenție în zonă.

Deocamdată, nu au fost comunicate informații despre eventuale victime, iar pompierii continuă operațiunile pentru stingerea incendiului și securizarea perimetrului.

Informații în curs de actualizare...