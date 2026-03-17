Vila fotbalistului El Aynaoui a fost jefuită de 6 hoţi înarmaţi. Mijlocaşul a fost încuiat într-o cameră cu familia sa

Mijlocaşul Neil El Aynaoui se afla acasă împreună cu ceilalţi membri ai familiei, când au intrat hoţii. Sursa foto: Hepta

În noaptea de luni spre marţi, la ora 3, 6 hoţi purtând cagule şi înarmaţi au intrat în vila mijlocaşului de la AS Roma Neil El Aynaoui şi au plecat cu bijuterii în valoare de 10.000 de euro, un ceas Rolex şi mai multe genţi de firmă.

Mijlocașul marocan, care a sosit la Roma anul trecut, în iulie, era acasă împreună cu ceilalţi membri ai familiei, când hoţii au intrat. Banda formată din 6 hoţi a pătruns în vila fotbalistului tăind gratiile de la fereastra sufrageriei. Bandiţii aveau feţele acoperite de cagule şi erau înarmaţi, relatează La Repubblica.

Aceştia nu au fost violenți sau agresivi, dar au adunat întreaga familie, El Aynaoui cu partenera sa, mama sa și fratele său cu prietena sa, și i-au încuiat într-o cameră. Apoi au început să răscolească locuinţa unde au găsit bijuterii în valoare de aproximativ 10.000 de euro, un Rolex și genți de mână de firmă şi au fugit.

Carabinierii au sosit imediat la fața locului și acum îi caută acum pe bandiți. Poliţiştii italieni analizează imaginile de pe camera de supraveghere video din faţa vilei fotbalistului care ar fi putut surprinde intrarea tâlharilor.

Criminaliștii au încercat să găsească amprente pe mânerele ușilor și pe toate celelalte suprafețe din casă, dar hoții au folosit mănuși şi nu au lăsat urme. Din acest motiv, anchetatorii cred că este vorba despre o bandă compusă din hoți profesioniști, posibil originari din Europa de Est.

Fotbalistul El Aynaoui va fi din nou audiat de anchetatori, pentru a cuantifica cu precizie valoarea bunurilor furate și pentru a descrie membrii bandei cât mai precis posibil, pentru a facilita ancheta.