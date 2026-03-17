Nadia Comăneci, omagiată în PE la 50 de ani de la primul 10 obţinut la Olimpiada de la Montreal. S-a întâlnit cu Roberta Metsola

Roberta Metsola, preşedinta Parlamentului European şi Nadia Comăneci, multiplă campioană olimpică și mondială. Sursa foto: Facebook/Roberta Metsola

Nadia Comăneci, simbol al gimnasticii românești și mondiale, a fost sărbătorită în Parlamentul European la 50 de ani de la zecele perfect obţinut la Olimpiada de la Montreal, în cadrul programului "Anul Nadia 2026". Fosta mare gimnastă a fost întâmpinată personal de preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, căreia i-a dăruit un tricou, o eşarfă şi două cărţi.

În vară, pe 18 iulie, se împlinesc cinci decenii de la Jocurile Olimpice de la Montreal, când Nadia Comăneci a rescris limitele gimnasticii și a obținut prima notă perfectă acordată vreodată la gimnastică. Reuşita de atunci a transformat-o într-o legendă. Inițial, Nadia Comăneci și antrenorul Bela Karolyi s-au uitat confuzi la tabela de marcaj când aceasta a indicat 1.00, întrucât tabela nu era pregătită pentru a înregistra prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice.

Potrivit regulilor de punctaj al Federaţiei Internaţionale de Gimnastică, nota maximă posibilă era 10, dar atunci se considera că este imposibil de atins. Performanța sportivei românce din 1976, de la Montreal, este celebrată în aceste zile printr-o serie de evenimente oficiale și conferințe organizate la Parlamentul European, în cadrul programului "Anul Nadia 2026".

"Simţi aşa, că este un loc majestic în care se întâmplă multe lucruri bune, sper pentru sport. Şi auzi de acest loc în ştiri, la televizor, şi să fii aici, prezent, e emoţionant", a declarat "Regina gimnasticii românești", aşa cum a fost supranumită, despre vizita la Parlamentul European.

Nadia Comăneci s-a întâlnit deja cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, şi i-a oferit daruri simbolice: un tricou, o eșarfă şi două cărţi.

"Am semnat asta pentru dumneavoastră. Şi ăsta este elementul de la paralele, când am obţinut primul 10", i-a spus multipla campioană olimpică și mondială la gimnastică şefei Parlamentului European în timp ce îi arăta tricoul personalizat.



"Foarte prietenoasă şi în comunicare foarte interesată de sport şi mi-a spus că a făcut alergare. Deci, a practicat şi ea sport", a declarat campioana de la Montreal despre Roberta Metsola.

Alături de Nadia Comăneci la Parlamentul European s-au aflat și alte nume mari ale sportului românesc, precum Marian Drăgulescu, Simona Amânar, Cătălina Ponor, Ana Maria Brânză, Marius Urzică, Andreea Răducan sau Mihai Covaliu.

"Este foarte bine că suntem aici. Este pentru prima dată când sunt aici, în Parlament. Nu am fost niciodată şi lucrurile mari încep cu paşi mici. Să sperăm ca va fi un liaison (n.r.: legătură strânsă) de durată", a mai precizat "Zeiţa de la Montreal".

Astăzi, Nadia Comăneci va fi omagiată în plenul Parlamentului European. Pe 18 iulie 1976, la Montreal, Nadia Comăneci intra în istoria sportului mondial, devenind prima gimnastă din istoria olimpică care a obținut punctajul perfect de 10 pentru un exercițiu impecabil executat la paralele.

Ccampioana de la Montreal avea doar 14 ani și jumătate, când a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice la paralele, totalizând 7 note de 10 și 5 medalii (3 aur, 1 argint, 1 bronz) la acea ediție. Nadia Comăneci a continuat să înregistreze 10 perfect de încă șase ori.

În prezent, la 64 de ani, Nadia Comăneci continuă să fie una dintre cele mai influente figuri ale sportului mondial: trăieşte în Statele Unite ale Americii, este implicată în proiecte de promovare a gimnasticii, susţine tinerii sportivi şi participă la evenimente internaţionale dedicate performanţei şi educaţiei prin sport.