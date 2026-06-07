Simone Biles dezvăluie că a fost „la un pas de moarte” în urmă cu câteva zile: „Cea mai înfricoşătoare experienţă din viaţa mea”

Simone Biles dezvăluie că a fost „la un pas de moarte” în urmă cu câteva zile. Foto: Getty Images

Gimnasta Simone Biles, de șapte ori campioană olimpică, a dezvăluit că a trecut printr-o problemă gravă de sănătate săptămâna aceasta, descriind experiența drept un moment în care a fost „aproape să moară”.

Sportiva americană, cea mai titrată gimnastă din toate timpurile, a postat o serie de mesaje pe Instagram despre ceea ce ea numește „una dintre cele mai înfricoșătoare experiențe din viața mea”, precizând că se află la pat pentru odihnă.

Postările au inclus fotografii cu brățări de spital la mână și o captură de ecran cu un monitor cardiac. Sportiva de 29 de ani nu a oferit detalii exacte despre ce s-a întâmplat, scriind doar că va „explica situația mai devreme sau mai târziu”.

De asemenea, ea a răspuns public unui fan pe rețeaua X pentru a clarifica faptul că a fost o problemă de „sănătate”. BBC Sport a contactat reprezentanții lui Biles și federația de gimnastică a SUA (USA Gymnastics) pentru o poziție oficială.

„Nu sunt genul care să împărtășească de obicei astfel de lucruri, pentru că țin la intimitatea mea în ziua de azi”, a scris ea în prima postare pe Instagram. „Dar să fii aproape de moarte nu era pe lista mea de planuri săptămâna aceasta. A fostcea mai înfricoșătoare experiențe din viața mea”.

Ea a adăugat: „Mai ales că Jonathan era la Indianapolis pentru antrenamente”, referindu-se la soțul ei, Jonathan Owens, care se află în cantonamentul de dinaintea sezonului cu echipa de NFL, Indianapolis Colts.

Continuând mesajul, ea a menționat: „Am stat la pat toată săptămâna să mă odihnesc. Voi explica la un moment dat, dar le mulțumesc celor din cercul meu apropiat care m-au contactat, au verificat cum mă simt, m-au vizitat sau mi-au trimis flori. Vă iubesc pe toți.”

Postarea ei a cuprins și fotografii cu buchete de flori, încheindu-se cu o poză în care apar doi câini pe un pat, însoțită de mesajul „Voi sta aici” și captura de ecran cu monitorul cardiac.

La Jocurile Olimpice de la Paris 2024, Biles a câștigat medaliile de aur la echipe, la individual compus și la sărituri, precum și argintul la sol. Bilanțul ei impresionant a contribuit la un total de 41 de medalii la Campionate Mondiale și Jocuri Olimpice, ceea ce o confirmă drept una dintre cele mai mari sportive din toate timpurile.

Pionieră în sportul ei, Biles a inventat mai multe elemente tehnice dificile care au fost preluate și de alte gimnaste și care sunt cunoscute generic sub numele de „Biles”.

Ea a debutat la Jocurile Olimpice la vârsta de 19 ani, în 2016 la Rio, și a participat la alte două ediții ulterioare. Biles a declarat anterior că nu este sigură dacă va concura la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles.