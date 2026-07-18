50 de ani de la primul 10 din gimnastică. FOTO. Sala "Nadia Comăneci", deschisă în Otopeni. Bolojan și marea campioană au fost prezenți

Sala de gimnastică "Nadia Comăneci" a fost inaugurată la Otopeni. FOTO: Facebook Ilie Bolojan

Premierul interimar, Ilie Bolojan, a participat sâmbătă, la Otopeni, la inaugurarea sălii de gimnastică "Nadia Comăneci" și a declarat că niciodată performanţa nu ţine doar de talent, ci ţine de muncă, sacrificii şi efort. Marea campioană a fost și ea prezentă la eveniment.



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"Sunt aici în semn de respect pentru oamenii care fac performanţă şi performanţă înseamnă performanţă în companii, avem aici oameni care au fondat companii, au fondat bănci, înseamnă performanţă la locul de muncă, performanţă în sport, dar niciodată performanţa nu ţine doar de talent, ţine de muncă, ţine de sacrificii, ţine de efort şi oamenii care fac performanţă funcţionează pentru noi ca nişte locomotive, ne provoacă să ţinem ritmul cu ei şi le sunt recunoscător celor care au făcut şi fac performanţă în sport, în economie, în business, în viaţa de zi cu zi. (...) Sunt aici în semn de respect şi pentru oamenii responsabili, pentru că, uneori, într-un cartier de blocuri, vedem o mică grădină întreţinută de o bunică de la bloc, deşi nu are în responsabilitate, dar ea face scara de bloc respectivă mai coezivă. Avem comunităţi mici, în care oamenii se implică în evenimente sociale şi îi ajută pe cei în nevoie", a spus Bolojan, scrie Agerpres.



Ilie Bolojan le-a mulţumit celor care au făcut performanţă şi au reprezentat România în străinătate, amintind mai mulţi foşti sportivi de top.



"Am venit în semn de respect pentru oamenii care au reprezentat şi reprezintă cu demnitate România, care au dus numele ţării noastre pe meridianele globului, care au ridicat tricolorul pe catarg, care ne-au făcut să vibrăm când imnul României, cândva, era cântat la marile campionate şi mulţumesc tuturor campionilor noştri. Îi văd pe o parte aici. Mulţumim Nadia Comăneci pentru tot ce ai făcut în aceşti ani pentru România, reprezentând cu demnitate ţara noastră în competiţii, dar şi în general. (...) De obicei, oamenii care au reprezentat şi reprezintă cu demnitate România sunt şi oameni performanţi, responsabili. Mulţumesc Nadia Comăneci, mulţumesc Ion Ţiriac! Îl văd pe domnul Ilie Năstase, pe Simona Amânar, pe ceilalţi campioni ai noştri, vă suntem recunoscători", a completat Bolojan.



În context, el a spus că a discutat cu omul de afaceri Ion Ţiriac despre costurile construirii sălii de gimnastică "Nadia Comăneci", adăugând că poate a venit timpul să fie realizat un schimb de experienţă şi cu sectorul public, pentru a vedea randamentele de investiţii.



Sala de Gimnastica "Nadia Comăneci" a fost inaugurată sâmbătă, la 50 de ani de la performanţa istorică de la Jocurile Olimpice din 1976, desfăşurate la Montreal, când marea sportivă a reuşit sa ia primul 10 din istoria gimnasticii. Fundaţia Ion Ţiriac a finanţat ridicarea sălii din Otopeni, construcţia fiind începută în octombrie 2025.

50 de ani de la primul 10 din istoria gimnasticii: Imagini de arhivă din publicaţiile vremii la biblioteca ASTRA Sibiu

Biblioteca ASTRA Sibiu prezintă povestea marii gimnaste Nadia Comăneci prin imagini de arhivă din publicaţiile vremii.

Potrivit paginii de Facebook a instituţiei, povestea Nadiei este prezentată nu doar prin imagini de arhivă din publicaţiile vremii, ci prin pagini scrise cu emoţie, rigoare şi mândrie.

”Vă provocăm să parcurgeţi imaginile care redau ştirile din publicaţiile vremii şi, de asemenea, să veniţi la bibliotecă pentru a împrumuta volumele care au inspirat generaţii!”, a precizat instituţia.

La nivel naţional, 2026 a fost instituit prin lege ca „Anul Nadia Comăneci“.